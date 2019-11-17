В Измаиле во время движения загорелся полицейский автомобиль
Никто не пострадал.
В Измаиле во время движения загорелся полицейский автомобиль Renault Duster. Об этом сообщили в местной полиции.
Инцидент произошел в субботу, 16 ноября.
"ЧП произошло во время движения автомобиля, в салоне которого находилась следственно-оперативная группа полиции, которая направлялась на вызов", - говорится в сообщении.
Полицейским удалось выбраться из горящего автомобиля. До приезда спасателей они пытались самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя. Пожар ликвидировали сотрудники ГосЧС.
Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. По факту происшествия проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее патрульный автомобиль попал в ДТП в Измаиле. Двух полицейских госпитализировали.
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17.11.2019 23:43