В Измаиле во время движения загорелся полицейский автомобиль

Никто не пострадал.

Фото: https://bessarabiainform.com/

В Измаиле во время движения загорелся полицейский автомобиль Renault Duster. Об этом сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел в субботу, 16 ноября.

"ЧП произошло во время движения автомобиля, в салоне которого находилась следственно-оперативная группа полиции, которая направлялась на вызов", - говорится в сообщении.

Полицейским удалось выбраться из горящего автомобиля. До приезда спасателей они пытались самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя. Пожар ликвидировали сотрудники ГосЧС.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. По факту происшествия проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее патрульный автомобиль попал в ДТП в Измаиле. Двух полицейских госпитализировали.

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