Поезд под Киевом сбил 18-летнюю девушку в наушниках

Девушка услышала приближение поезда.

Поезд под Киевом сбил 18-летнюю девушку в наушниках
Фото: forum.autoua.net

В селе Тарасовка Киево-Святошинского района поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что 18-летняя погибшая, жительница села Тарасовка, поздно вечером вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд, находясь в наушниках и не услышав приближение поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту трагедии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

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