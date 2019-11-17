В США появилась полноприводная Toyota Camry.

Месяц назад мы писали о появлении на домашнем японском рынке седана Toyota Camry с полным приводом. Теперь версия AWD доступна и американцам.

Но машины эти абсолютно разные! В Японии задние колеса подкручивает скромный электромотор, и работает он в ограниченном диапазоне скоростей (по сути – только при трогании). А американцам поставили на седан трансмиссию от кроссовера RAV4.

В последнем поколении у «Рафика» два типа полного привода – с одной муфтой подключения задней оси и с двумя. Последняя схема позволяет реализовать управление вектором тяги и уверенно преодолевать диагональное вывешивание. Инженеры решили, что это легковушке ни к чему, и внедрили в Camry более простую первую архитектуру.

Задние колеса подключаются автоматически при пробуксовке передних. Трансмиссия AWD ставится на машины с мотором 2.5 отдачей 205 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. Назад идет до 50% тяги, дополнительные узлы делают седан тяжелее на 75 килограммов.