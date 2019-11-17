Ryanair запустит с января рейс "Херсон - Катовице"

Рейс будет выполняться дважды в неделю.

R?yanair запустит с января рейс "Херсон - Катовице"
Фото: Hyser

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик Европы компания Ryanair (Ирландия) намерен открыть рейс из Херсона в Катовице (Польша) с января 2020 года.

Об этом говорится в сообщении авиакомпани.

"Ryanair сегодня (14 ноября) объявил о новом маршруте из Херсона в Катовице в Польше", - говорится в сообщении.

Рейс будет выполняться дважды в неделю. Также данный маршрут будет продлен в марте 2020 года в рамках летной навигации-2020.

Ранее Ryanair объявил о запуске рейсов из Херсона в Краков и Вену.

Напомним, Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2,4 тыс. перелетов в/из 200 аэропортов, расположенных в 37 странах. В прошлом финансовом году компания перевезла 130,3 млн чел. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.

Напомним, Ryanair за год более чем вдвое увеличил количество направлений и рейсов из Украины.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Культовый «Гелендваген» превратится в электромобиль
С молотка пустят редкий Lamborghini 1985 годаС молотка пустят редкий Lamborghini 1985 года
Во Львове автомобиль насмерть сбил курьера пиццы на скутере и скрылсяВо Львове автомобиль насмерть сбил курьера пиццы на скутере и скрылся
Аэропорт "Борисполь" намерен закупить 11 автобусов МАЗ за 103,2 млн гривенАэропорт "Борисполь" намерен закупить 11 автобусов МАЗ за 103,2 млн гривен
В NASA представили первый электрический самолетВ NASA представили первый электрический самолет
Блок рекламы


Похожие новости
Норвежский лоукостер запустит 8 новых рейсов из ПольшиНорвежский лоукостер запустит 8 новых рейсов из Польши
"Мотор Сич" отменила рейсы из Киева"Мотор Сич" отменила рейсы из Киева
Количество пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса под Каменец-Подольским увеличилось до 13Количество пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса под Каменец-Подольским увеличилось до 13
SkyUp запустила новый рейс в Грузию из ХарьковаSkyUp запустила новый рейс в Грузию из Харькова
Hyundai запустит в Калифорнии сервис бесплатных автономных таксиHyundai запустит в Калифорнии сервис бесплатных автономных такси
МАУ закрывает несколько рейсов из-за низкой рентабельностиМАУ закрывает несколько рейсов из-за низкой рентабельности
Аэропорт "Киев" отменил несколько рейсов из-за густого туманаАэропорт "Киев" отменил несколько рейсов из-за густого тумана
Лоукостер Ernest запустит пять новых маршрутов из Украины в ИталиюЛоукостер Ernest запустит пять новых маршрутов из Украины в Италию
До конца года "Укразализныця" запустит в Борисполь дополнительный поезд украинского производстваДо конца года "Укразализныця" запустит в Борисполь дополнительный поезд украинского производства
SkyUp на зиму откроет рейсы из Киева в ЗальцбургSkyUp на зиму откроет рейсы из Киева в Зальцбург
Последние новости
Подгружаем последние новости