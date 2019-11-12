Сиденья автомобилей научатся заряжать смартфоны

Американский автопроизводитель намерен внедрить технику 3D Knitting, которая сейчас используется для создания спортивной беговой обуви, в производство чехлов для кресел. По задумке Ford, это позволит клиентам персонализировать оформление сидений, выбирать материалы отделки и их заказывать дополнительные опции вроде карманов и особой набивки.

Ford

Кроме того, 3D-плетение позволит создавать ткань с интегрированными в неё датчиками или органами управления. В частности, с чехлов для сидений можно будет управлять дверями и стеклоподъёмниками, кресла позволят устанавливать в них датчики контроля за состоянием здоровья водителя и даже интегрировать дополнительные системы вроде беспроводной зарядки для смартфонов.

Другим преимуществом технологии 3D Knitting станет уменьшение количества отходов из-за отсутствия необходимости разрезать и сшивать куски тканей, на чехлах не будет швов. Также можно будет объединить в одном продукте сразу несколько видов нитей — например, полиэстер, шерсть, шелк, углеродное волокно и даже переработанные материалы.

Ford

О сроках появления на серийных автомобилях 3D-обивки кресел в Ford не сообщают.



