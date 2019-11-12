Киевсовет снова обновил правила метрополитена: попрошаек и агитаторов в метро пускать не будут

Киевский горсовет снова обновил правила использования метрополитеном, согласно которым попрошаек, агитаторов и расклейщиков рекламы в метро пускать не будут. Об этом сообщается на сайте киевсовета.

«Предыдущие правила столичной подземки, которые были утверждены Киевсоветом в 1995 году, устарели и не учитывают требований законодательства о городском электрическом транспорте», - отмечается в сообщении.

Кроме того, теперь в столичной подземке запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Проведение массовых мероприятий на станциях метро также под запретом.

Для безопасного передвижения пассажиров с плохим зрением, им разрешается проезд с собакой-поводырем. Животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.

Спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т.д.) перевозятся исключительно в чехлах. Также надлежащая упаковка нужна для садового инвентаря, саженцев и рыболовных снастей.

Напомним, в октябре уже сообщалось об обновленных правилах метрополитена. Отмечалось, что неопрятного пассажира в метро не пустят. Под это понятие, по мнению столичных депутатов, подпадает человек "обнаженный, с обнаженным торсом, в нижнем белье, без обуви, в грязной одежде и в одежде с явно выраженным специфическим и неприятным запахом". Отметим, что в старых правилах был лишь запрет на нахождение в метрополитене без обуви.

Велосипед разрешается провозить исключительно в разобранном виде или в чехле, а также в метро запрещено ездить на самокатах, роликах и скейтах.