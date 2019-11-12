Активное шумоподавление появится в автомобилях будущего

Технология работает по принципу анализа уровня шума снаружи машины и генерации в салоне звуков в противофазе, что позволяет снизить уровень постороннего шума в салоне и повысить комфорт поездки. Как заявляет корейский автопроизводитель, их решение блокирует инфразвук и может анализировать различные типы шума в режиме реального времени, создавая инвертированные звуковые волны.

RANC использует датчик ускорения для анализа вибраций от дороги до автомобиля, позволяя компьютеру постоянно анализировать дорожный шум. Его скорость вычислений и передачи сигналов оптимизирована, поэтому для анализа шума и создания инвертированной звуковой волны требуется всего 0,002 секунды. Электроника способна анализировать уровень шума отдельно для места водителя, переднего пассажира и задних сидений.

Hyundai

Новое решение, в отличие от предыдущих автомобильных систем активного шумоподавления, может работать постоянно и отличается меньшей массой. При этом можно ещё больше снизить вес автомобилей за счёт отказа от лишней шумоизоляции, поскольку уже сейчас RANC способна снизить уровень шума в салоне на 3 Дб.

Первыми моделями, получившими RANC, станут новые машины бренда Genesis. Затем система появится и на других автомобилях Hyundai Motor Group, включая электромобили и технику на водороде.



