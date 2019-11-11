Rolls-Royce создаст гибридный самолет

Rolls-Royce создаст гибридный самолет

Как указывается в пресс-релизе на сайте Rolls-Royce, в рамках проекта демонстратор будет построен на базе самолета APUS i-5 — чтобы продемонстрировать практическое использование гибридной установки на обычном летательном аппарате массой 4 000 килограммов. Аппарат будет оснащен четырьмя электродвигателями — по два мотора на консоли крыла; генератор будет находиться в хвостовой части. На данный момент подробностей о будущем самолете мало.

Двигательная установка M250 Hybrid разработана Roll-Royce на базе вертолетного турбовального двигателя M250, который был создан компанией Allison Engine в 60-х годах прошлого века. К тестам гибридной установки Roll-Royce приступил весной текущего года; ранее указывалось, что первые летные испытания M250 Hybrid состоятся в 2021 году. На базе M250 Hybrid компания хочет создать семейство гибридных установок, электрическая мощность которых будет составлять от 500 киловатт до мегаватта.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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