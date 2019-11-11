С молотка пустят редкий Lamborghini 1985 года

На аукционе Russo and Steele, в Аризоне, планируют продать Lamborghini Countach QV Downdraft; как пишет The Drive, данный Countach, также известный как LP5000 Quattrovalvole, является наиболее мощным из всех версий спорткара: машина оснащена 5.2-литровым V12, по четырем клапанам на каждый цилиндр, и мощность силовой установки составляет примерно 455 лошадиных сил.

Russo and Steele

При этом Countach, который собираются пустить с молотка, необычен еще тем, что использовался Lamborghini для прессы: машину получали журналисты для тестирования, а также снимали для официальных брошюр.

Пробег данного Countach — всего 15 691 километр, так как машина долгое время находилась в музее в Новом Орлеане. Несмотря на это, спорткару провели капитальный ремонт, который стоил около 300 000 долларов.

Russo and Steele

Данный Lamborghini Countach собираются выставить на торги в январе. Цена пока неизвестна, однако как сообщил представитель Russo and Steele порталу The Drive, предполагается, что машина уйдет за 650-750 тысяч долларов.



