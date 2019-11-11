В NASA представили первый электрический самолет

До его первого испытательного полета остается не менее года.

В NASA представили первый электрический самолет

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало раннюю версию своего первого полностью электрического экспериментального самолета X-57 Maxwell. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что авиапромышленность старается уменьшить выбросы самолетами двуокиси углерода для борьбы с изменением климата.

Самолет X-57 Maxwell разрабатывали с 2015 года. NASA также продемонстрировало недавно построенный симулятор, который позволит инженерам и пилотам почувствовать, как будет маневрировать готовая версия Х-57 в полете, даже если самолет находится в стадии разработки.

X-57 Maxwell 4-местный самолет, он имеет по 7 пропеллеров на каждом крыле. Несмотря на презентацию, до первого испытательного полета этого самолета остается не менее года.

Напомним, в октябре NASA показало новые скафандры для полетов на Луну и Марс. В них космонавты полетят на Луну в 2024 году - в рамках миссии Artemis.

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