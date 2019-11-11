Во Львове автомобиль насмерть сбил курьера пиццы на скутере и скрылся
Полиция устанавливает личность водителя-беглеца.
В воскресенье вечером во Львове на перекрестке проспекта Черновола с улицей Варшавскойпроизошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого погиб 21-летний водитель скутера.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
"Предварительно установлено, что столкнулись скутер, которым управлял 21-летний львовянин и неустановленный автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия. В результате наезда скутерист получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
Правоохранители также просят очевидцев ДТП обратиться к ним, чтобы установить обстоятельства происшествия и личность водителя-беглеца.
Напомним, ранее в Черниговской области полицейский насмерть сбил велосипедиста.
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11.11.2019 15:42