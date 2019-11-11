Во Львове автомобиль насмерть сбил курьера пиццы на скутере и скрылся

Полиция устанавливает личность водителя-беглеца.

Во Львове автомобиль насмерть сбил курьера пиццы на скутере и скрылся
Фото: Львівська область онлайн

В воскресенье вечером во Львове на перекрестке проспекта Черновола с улицей Варшавскойпроизошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого погиб 21-летний водитель скутера.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"Предварительно установлено, что столкнулись скутер, которым управлял 21-летний львовянин и неустановленный автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия. В результате наезда скутерист получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Правоохранители также просят очевидцев ДТП обратиться к ним, чтобы установить обстоятельства происшествия и личность водителя-беглеца.

Напомним, ранее в Черниговской области полицейский насмерть сбил велосипедиста.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Одессе провели испытания подаренных США катеров IslandВ Одессе провели испытания подаренных США катеров Island
Стало известно, почему автопилот убил американцаСтало известно, почему автопилот убил американца
Skoda не устает анонсировать новую Octavia.Skoda не устает анонсировать новую Octavia.
В Киеве пьяный водитель фуры решил заехать на "макДрайв" и снес ограждениеВ Киеве пьяный водитель фуры решил заехать на "макДрайв" и снес ограждение
Полицейский сбил насмерть пешехода в КропивницкомПолицейский сбил насмерть пешехода в Кропивницком
Блок рекламы


Похожие новости
Во Львовской области автомобиль столкнулся со школьным автобусомВо Львовской области автомобиль столкнулся со школьным автобусом
На проспекте Бажана в Киеве автомобиль после ДТП сбил насмерть пешеходаНа проспекте Бажана в Киеве автомобиль после ДТП сбил насмерть пешехода
В Киеве на Сырце автомобиль полиции врезался в такси, пострадали три человекаВ Киеве на Сырце автомобиль полиции врезался в такси, пострадали три человека
Полицейский сбил насмерть пешехода в КропивницкомПолицейский сбил насмерть пешехода в Кропивницком
Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound разогнался до 790 км в часСверхзвуковой автомобиль Bloodhound разогнался до 790 км в час
Во Львове на неделю запретили катать людей в каретахВо Львове на неделю запретили катать людей в каретах
В Ровно пьяный водитель на Volkswagen протаранил припаркованный автомобиль патрульныхВ Ровно пьяный водитель на Volkswagen протаранил припаркованный автомобиль патрульных
14-летний подросток разбился насмерть за рулем джипа родителей в Киевской области14-летний подросток разбился насмерть за рулем джипа родителей в Киевской области
В Николаеве патрульный автомобиль столкнулся с микроавтобусомВ Николаеве патрульный автомобиль столкнулся с микроавтобусом
В Черноморске сожгли автомобиль таможенникаВ Черноморске сожгли автомобиль таможенника
Последние новости
Подгружаем последние новости