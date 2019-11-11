Во Львове автомобиль насмерть сбил курьера пиццы на скутере и скрылся

В воскресенье вечером во Львове на перекрестке проспекта Черновола с улицей Варшавскойпроизошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого погиб 21-летний водитель скутера.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"Предварительно установлено, что столкнулись скутер, которым управлял 21-летний львовянин и неустановленный автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия. В результате наезда скутерист получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Правоохранители также просят очевидцев ДТП обратиться к ним, чтобы установить обстоятельства происшествия и личность водителя-беглеца.

Напомним, ранее в Черниговской области полицейский насмерть сбил велосипедиста.