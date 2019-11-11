Во Львовской области автомобиль столкнулся со школьным автобусом

Десять детей доставлены в больницу для медицинского осмотра.

Во Львовской области автомобиль столкнулся со школьным автобусом
Фото: Нацполиция

Сегодня, 11 ноября, около 8:30 утра на автодороге "Львов-Тернополь" возле села Подберезцы Пустомытовского района Львовской области легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль "Опель", которым управлял 25-летний житель Пустомытовского района и автобус "Школярик" под управлением 59-летнего местного жителя.

В больницу доставлены шестилетний мальчик, пассажир "Опеля" и девять пассажиров "Школярик" - ученики одного из учебных заведений Пустомытовского района в возрасте от 7 до 14 лет. Сейчас медики уточняют их диагнозы.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в мае этого года на Волыни в селе Шклинь грузовик врезался в школьный автобус, водитель погиб. Водитель автобуса, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении грузовику.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Одессе провели испытания подаренных США катеров IslandВ Одессе провели испытания подаренных США катеров Island
Стало известно, почему автопилот убил американцаСтало известно, почему автопилот убил американца
Skoda не устает анонсировать новую Octavia.Skoda не устает анонсировать новую Octavia.
В Киеве пьяный водитель фуры решил заехать на "макДрайв" и снес ограждениеВ Киеве пьяный водитель фуры решил заехать на "макДрайв" и снес ограждение
Полицейский сбил насмерть пешехода в КропивницкомПолицейский сбил насмерть пешехода в Кропивницком
Блок рекламы


Похожие новости
На проспекте Бажана в Киеве автомобиль после ДТП сбил насмерть пешеходаНа проспекте Бажана в Киеве автомобиль после ДТП сбил насмерть пешехода
В Киеве на Сырце автомобиль полиции врезался в такси, пострадали три человекаВ Киеве на Сырце автомобиль полиции врезался в такси, пострадали три человека
В Одесской области из-за тумана столкнулись два рыболовецких судна, погиб человекВ Одесской области из-за тумана столкнулись два рыболовецких судна, погиб человек
Пассажиров поезда эвакуировали в поле в Житомирской области из-за "минирования"Пассажиров поезда эвакуировали в поле в Житомирской области из-за "минирования"
На трассе "Киев-Харьков" автобус пассажирами столкнулся с грузовиком и съехал в кюветНа трассе "Киев-Харьков" автобус пассажирами столкнулся с грузовиком и съехал в кювет
Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound разогнался до 790 км в часСверхзвуковой автомобиль Bloodhound разогнался до 790 км в час
В Черкасской области "Жигули" влетели под грузовик, двое погибшихВ Черкасской области "Жигули" влетели под грузовик, двое погибших
В Ровно пьяный водитель на Volkswagen протаранил припаркованный автомобиль патрульныхВ Ровно пьяный водитель на Volkswagen протаранил припаркованный автомобиль патрульных
14-летний подросток разбился насмерть за рулем джипа родителей в Киевской области14-летний подросток разбился насмерть за рулем джипа родителей в Киевской области
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациентВ Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
Последние новости
Подгружаем последние новости