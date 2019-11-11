Пассажиров поезда "Бахмут-Львов" из-за "минирования" эвакуировали на станции "Полтава Киевская"

При проверке взрывоопасных веществ не найдено.

Пассажиров поезда "Бахмут-Львов" из-за "минирования" эвакуировали на станции "Полтава Киевская"
Фото: facebook.com/police.polt

В понедельник, 11 ноября, правоохранители эвакуировали около 500 пассажиров поезда "Бахмут-Львов" из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщается на сайте полиции Полтавской области.

"Около 7:50 поступило анонимное сообщение о том, что в поезде, который находился на станции "Полтава-Киевская" и следовал в Киев, находится бомба", - говорится в сообщении.

После проверки информация о "минировании" поезда не подтвердилась.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который прислал анонимное сообщение. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: facebook.com/police.polt

Фото: facebook.com/police.polt

Напомним, сегодня поезд "Харьков - Киев" на два часа задержался в Миргороде из-за "минирования".

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