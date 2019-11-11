На проспекте Бажана в Киеве автомобиль после ДТП сбил насмерть пешехода

Молодая женщина погибла на месте, а ее спутник был госпитализирован.

Фото: Виталий Мирошниченко

На проспекте Бажана автомобиль Lexus протаранил такси Renault, после чего вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. Как сообщает корреспондент LB.ua, от удара молодая женщина погибла на месте происшествия, а ее спутник был госпитализирован.

Свидетели рассказали, что Lexus двигался на довольно большой скорости. Перестраиваясь с левой полосы в правую, он протаранил в заднюю часть попутный Renault такси.

После удара неуправляемый Lexus выехал на тротуар, где как раз шли два человека.

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства данного происшествия.

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