2019-11-11
На проспекте Бажана в Киеве автомобиль после ДТП сбил насмерть пешехода
Молодая женщина погибла на месте, а ее спутник был госпитализирован.
Фото: Виталий Мирошниченко
На проспекте Бажана автомобиль Lexus протаранил такси Renault, после чего вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. Как сообщает корреспондент LB.ua, от удара молодая женщина погибла на месте происшествия, а ее спутник был госпитализирован.
Свидетели рассказали, что Lexus двигался на довольно большой скорости. Перестраиваясь с левой полосы в правую, он протаранил в заднюю часть попутный Renault такси.
После удара неуправляемый Lexus выехал на тротуар, где как раз шли два человека.
Фото: Виталий Мирошниченко
Фото: Виталий Мирошниченко
Фото: Виталий Мирошниченко
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства данного происшествия.
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