Культовый «Гелендваген» превратится в электромобиль

Mercedes-Benz G-Class выпускается с 1979 года и за это время свет увидели только два поколения модели — премьера самого нового варианта состоялась в 2018 году. На протяжении всей своей жизни внедорожник был доступен только с бензиновыми и дизельными версиями, но вскоре ситуация может измениться.

#Daimler CEO K?llenius: «There will be a zero-emission #EV version of the #MercedesBenz G-Class. In the past there were discussions whether we should eliminate the model, the way I see things now I'd say the last Mercedes to be built will be a G-Class» #AMWKongress #eMobility pic.twitter.com/tAS6tzpR3Y

— Sascha Pallenberg ??? (@sascha_p) November 7, 2019