Культовый «Гелендваген» превратится в электромобиль

Культовый «Гелендваген» превратится в электромобиль

Mercedes-Benz G-Class выпускается с 1979 года и за это время свет увидели только два поколения модели — премьера самого нового варианта состоялась в 2018 году. На протяжении всей своей жизни внедорожник был доступен только с бензиновыми и дизельными версиями, но вскоре ситуация может измениться.

#Daimler CEO K?llenius: «There will be a zero-emission #EV version of the #MercedesBenz G-Class. In the past there were discussions whether we should eliminate the model, the way I see things now I'd say the last Mercedes to be built will be a G-Class» #AMWKongress #eMobility pic.twitter.com/tAS6tzpR3Y

— Sascha Pallenberg ??? (@sascha_p) November 7, 2019

Глава отдела цифровых преобразований концерна Daimler Саша Палленберг заявил, что в будущем «Гелендваген» обзаведётся полностью электрической версией. Это подтвердил глава Daimler Ола Каллениус, который отказался снимать автомобиль, ставший одним из символов Mercedes-Benz, с производства. Чтобы сохранить модель, её переведут на электродвигатели.

Электрический внедорожник станет одним из флагманов фирменного суббренда EQ, созданного специально для полностью электрических и гибридных Mercedes-Benz. При этом сроки появления электрического G-Class не определены.

Напомним, что в 2017 году австрийская компания Kreisel Electric специально для актёра Арнольда Шварценеггера сделала в единственном экземпляре электромобиль на базе дизельного внедорожника Mercedes-Benz G 350 d. Вместо двигателя внутреннего сгорания, коробки передач и топливного бака были установлены 490-сильный электромотор и батарея на 80 кВт?ч с запасом хода до 300 км.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТПВ Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
Гостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилейГостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилей
Стало известно, почему автопилот убил американцаСтало известно, почему автопилот убил американца
В Одессе провели испытания подаренных США катеров IslandВ Одессе провели испытания подаренных США катеров Island
Skoda не устает анонсировать новую Octavia.Skoda не устает анонсировать новую Octavia.
Блок рекламы


Похожие новости
Беспилотный электромобиль-НЛО оснастили кроватямиБеспилотный электромобиль-НЛО оснастили кроватями
Новый электромобиль Lexus получил экран в потолке
Анонсирован электромобиль Volvo XC40 Recharge мощностью 408 л. с.Анонсирован электромобиль Volvo XC40 Recharge мощностью 408 л. с.
Электромобиль Porsche устроил дрэг-гонку на авианосце «Хорнет»
Opel представил первый в мире раллийный электромобильOpel представил первый в мире раллийный электромобиль
Первый электромобиль Porsche проехал 3 425 км за суткиПервый электромобиль Porsche проехал 3 425 км за сутки
Представлен первый серийный электромобиль MINI
Lightyear представила «солнечный» электромобиль с запасом хода 720 кмLightyear представила «солнечный» электромобиль с запасом хода 720 км
Электромобиль Mazda дебютирует в 2020 годуЭлектромобиль Mazda дебютирует в 2020 году
Электромобиль Tesla Model S загорелся во время зарядкиЭлектромобиль Tesla Model S загорелся во время зарядки
Последние новости
Подгружаем последние новости