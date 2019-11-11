Культовый «Гелендваген» превратится в электромобиль

Mercedes-Benz G-Class выпускается с 1979 года и за это время свет увидели только два поколения модели — премьера самого нового варианта состоялась в 2018 году. На протяжении всей своей жизни внедорожник был доступен только с бензиновыми и дизельными версиями, но вскоре ситуация может измениться.

#Daimler CEO K?llenius: «There will be a zero-emission #EV version of the #MercedesBenz G-Class. In the past there were discussions whether we should eliminate the model, the way I see things now I'd say the last Mercedes to be built will be a G-Class» #AMWKongress #eMobility pic.twitter.com/tAS6tzpR3Y — Sascha Pallenberg ??? (@sascha_p) November 7, 2019

Глава отдела цифровых преобразований концерна Daimler Саша Палленберг заявил, что в будущем «Гелендваген» обзаведётся полностью электрической версией. Это подтвердил глава Daimler Ола Каллениус, который отказался снимать автомобиль, ставший одним из символов Mercedes-Benz, с производства. Чтобы сохранить модель, её переведут на электродвигатели.

Электрический внедорожник станет одним из флагманов фирменного суббренда EQ, созданного специально для полностью электрических и гибридных Mercedes-Benz. При этом сроки появления электрического G-Class не определены.

Напомним, что в 2017 году австрийская компания Kreisel Electric специально для актёра Арнольда Шварценеггера сделала в единственном экземпляре электромобиль на базе дизельного внедорожника Mercedes-Benz G 350 d. Вместо двигателя внутреннего сгорания, коробки передач и топливного бака были установлены 490-сильный электромотор и батарея на 80 кВт?ч с запасом хода до 300 км.



