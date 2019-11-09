Согласно заявке итальянского автопроизводителя, в будущем автомобиле не будет ни руля, ни педалей — их заменит единый джойстик, установленный в сиденье водителя. Расположенный в правой части подушки кресла элемент будет управлять и динамикой машины, и его маневрами. Концепция Ferrari подразумевает, что наклон джойстика вперёд будет увеличивать скорость машины, его отклонение назад — замедлит автомобиль. Если вернуть джойстик в изначальное «нейтральное» положение, то спорткар будет поддерживать заданную скорость движения. Поворачивать машина будет, следуя отклонению джойстика влево и вправо, а «нейтральное» положение станет соответствовать поставленным прямо колёсам.



Итальянские суперкары лишатся руля и педалей

Итальянские суперкары лишатся руля и педалей

Согласно заявке итальянского автопроизводителя, в будущем автомобиле не будет ни руля, ни педалей — их заменит единый джойстик, установленный в сиденье водителя. Расположенный в правой части подушки кресла элемент будет управлять и динамикой машины, и его маневрами.

Концепция Ferrari подразумевает, что наклон джойстика вперёд будет увеличивать скорость машины, его отклонение назад — замедлит автомобиль. Если вернуть джойстик в изначальное «нейтральное» положение, то спорткар будет поддерживать заданную скорость движения. Поворачивать машина будет, следуя отклонению джойстика влево и вправо, а «нейтральное» положение станет соответствовать поставленным прямо колёсам.

Итальянские суперкары лишатся руля и педалей

Ferrari

Второй режим работы джойстика, запатентованный маркой, предполагает фиксированные значения набора скорости и интенсивности торможения в зависимости от предустановленных заранее алгоритмов. Что касается поворотов, то в таком режиме водитель будет сам определять степень поворота управляемых колёс и ему придётся самостоятельно возвращать их в прямое положение.

О сроках внедрения нового способа управления автомобилями в серийные спорткары в Ferrari не сообщают, но отмечают, что предложенная ими схема окажется более простым и интуитивным методом контроля машины как в условиях города, так и загородной трассы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТПВ Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
Ребенок придумал, как убрать слепые зоны в автомобиляхРебенок придумал, как убрать слепые зоны в автомобилях
Гостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилейГостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилей
Стало известно, почему автопилот убил американцаСтало известно, почему автопилот убил американца
Skoda не устает анонсировать новую Octavia.Skoda не устает анонсировать новую Octavia.
Блок рекламы


Похожие новости
Итальянские водители Tesla установили рекорд: проехали 670 миль, не заряжая электрокарИтальянские водители Tesla установили рекорд: проехали 670 миль, не заряжая электрокар
«Экзотическая тройка»: неожиданные суперкары Женевского автосалона«Экзотическая тройка»: неожиданные суперкары Женевского автосалона
В Харькове полицейский и двое патрульных врезались в столб при попытке оторваться от патруляВ Харькове полицейский и двое патрульных врезались в столб при попытке оторваться от патруля
Создан скутер без руля Ninebot by Segway miniPRO для любителей экстримаСоздан скутер без руля Ninebot by Segway miniPRO для любителей экстрима
Когда, где и как можно обменять украинские водительские права на итальянскиеКогда, где и как можно обменять украинские водительские права на итальянские
Итальянские полицейские задержали 10 украинцев за контрабанду наркотиковИтальянские полицейские задержали 10 украинцев за контрабанду наркотиков
Лежачий велосипед Joystick Bike с джойстиком вместо руляЛежачий велосипед Joystick Bike с джойстиком вместо руля
Porsche распродал все суперкары 918 SpyderPorsche распродал все суперкары 918 Spyder
Итальянские чиновники лишились своих автомобилейИтальянские чиновники лишились своих автомобилей
Итальянские военные спасли тысячу мигрантов из АфрикиИтальянские военные спасли тысячу мигрантов из Африки
Последние новости
Подгружаем последние новости