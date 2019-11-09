Итальянские суперкары лишатся руля и педалей

Согласно заявке итальянского автопроизводителя, в будущем автомобиле не будет ни руля, ни педалей — их заменит единый джойстик, установленный в сиденье водителя. Расположенный в правой части подушки кресла элемент будет управлять и динамикой машины, и его маневрами.

Концепция Ferrari подразумевает, что наклон джойстика вперёд будет увеличивать скорость машины, его отклонение назад — замедлит автомобиль. Если вернуть джойстик в изначальное «нейтральное» положение, то спорткар будет поддерживать заданную скорость движения. Поворачивать машина будет, следуя отклонению джойстика влево и вправо, а «нейтральное» положение станет соответствовать поставленным прямо колёсам.

Ferrari

Второй режим работы джойстика, запатентованный маркой, предполагает фиксированные значения набора скорости и интенсивности торможения в зависимости от предустановленных заранее алгоритмов. Что касается поворотов, то в таком режиме водитель будет сам определять степень поворота управляемых колёс и ему придётся самостоятельно возвращать их в прямое положение.

О сроках внедрения нового способа управления автомобилями в серийные спорткары в Ferrari не сообщают, но отмечают, что предложенная ими схема окажется более простым и интуитивным методом контроля машины как в условиях города, так и загородной трассы.



