Киевский метрополитен предупреждает о сбоях в работе электронного билета

Оператор занимается решением этого вопроса.

Киевский метрополитен предупреждает о сбоях в работе электронного билета
Фото: facebook.com/davtyan.dmytro

Киевский метрополитен сообщил об очередных перебоях в работе системы электронного билета (e-ticket).

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена в фейсбуке.

"Уважаемые пассажиры! Система электронного билета временно не работает. Оператор КП "ГИВЦ" занимается решением вопроса. Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, система работает в экспериментальном режиме и время от времени дает сбой, из-за чего пассажиры метрополитена не могут воспользоваться электронным билетом. Последний такой сбой произошел в октябре.

Напомним, переход на e-ticket в коммунальном транспорте должен был состояться 31 октября. Для этого весь наземный коммунальный транспорт оборудован валидаторами (устройствами для считывания бесконтактных карточек). Часть турникетов скоростного трамвая, городской электрички и метрополитена также адаптировали под e-ticket.

Предполагалось, что для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, пассажиру нужно будет купить QR-билет или транспортную карточку. Это и есть e-ticket, который в дальнейшем можно пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи. Чтобы оплатить непосредственно проезд, пассажиру достаточно поднести транспортную карту или QR-билет к валидатору. Контроллеры будут иметь специальные устройства для проверки регистрации электронного билета.

22 октября в КГГА сообщили, что переход на единый электронный билет в Киеве отложен минимум на год.

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