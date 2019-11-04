Столичный пешеходный мост на проспекте Комарова закроют на ремонт

Мост планируют открыть в июне 2020 года.

Столичный пешеходный мост на проспекте Комарова закроют на ремонт
Фото: google

Киевский пешеходный мост на углу проспекта Комарова и ул. Василенко с 5 октября закроют на капитальный ремонт до июня 2020 года. Об этом сообщает "Киевавтодор" на фейсбуке.

Ремонтные работы будут проводиться из-за аварийного состояния пешеходного моста. Проход для пешеходов планируют открыть до конца 2019 года.

На мосту обещают полностью заменить прогоны, опоры, лестницы и простроить лифты. Обойти перекрыт путепровод можно через станции скоростного трамвая "Героев Севастополя" и "НАУ".

Напомним, в октябре над проспектом Победы в Киеве установили пролет нового Шулявского путепровода. Конструкцию устанавливали с помощью супердомкратов.

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