"Укрзализныця" планирует вдвое увеличить количество поездов Интерсити+

В 2019 году было модернизировано около 200 пассажирских вагонов.

"Укрзализныця" планирует вдвое увеличить количество поездов Интерсити+
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" планирует увеличить количество скоростных поездов, в частности, это подвижной состав, используемый на маршрутах поездов класса Интерсити+, в два раза.

Об этом сообщил председатель правления "УЗ" Евгений Кравцов.

"Задача правительства на следующие пять лет - увеличить на 10 единиц количество подвижного состава, используемого на скоростных маршрутах. Таким образом, мы вдвое увеличим парк этих поездов и сможем предложить нашим клиентам лучший сервис", - сказал он.

Кравцов также напомнил, что "УЗ" установила рекорд по выполнению капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов.

"Мы смогли модернизировать около 200 пассажирских вагонов, это рекорд за последние 7 лет. В этом году мы планируем таким ремонтом обновить около 40 вагонов. Кроме того, до конца года мы получим первый произведенный в Украине дизель-поезд, который планируем поставить на маршрут в аэропорт «Борисполь»", - отметил глава "УЗ".

Напомним, "Укрзализныця" до конца года запустит еще один поезд "Интерсити" Киев-Херсон.

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