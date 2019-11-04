В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП

Предварительно, пять человек получили тяжелые травмы, трое погибли.

В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве возле торгового центра "Лавина" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает ДТП.kiev.ua в фейсбуке.

"Смертельное ДТП в Киеве на окружной возле "Лавины": в столкновении двух автомобилей тяжелейшие травмы получили пять человек, двое лежат на асфальте уже без признаков жизни, одному разорвало голову. На место едут все экстренные службы", - говорится в сообщении.

Как уточняет "Киев Оперативный", авария произошла на Кольцевой, неподалеку от поворота на ул. Стеценко.

"По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве в ДТП с двумя легковушками три человека получили серьезные травмы.

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