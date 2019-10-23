Новое поколение Hyundai Creta показали в Китае.

Компания Hyundai показала китайцам второе поколение кроссовера ix25. У нас эта модель продается под именем Creta и с момента своего выхода на рынок удерживает звание самого популярного вседорожника на рынке. Поэтому прошедшая в Поднебесной премьера представляет огромный для нас интерес.

Дизайнеры перерисовали автомобиль с оглядкой на нового флагмана вседорожной линейки Hyundai – большой Palisade. Вышло выразительно, но уж больно неоднозначно. Китайцам должно понравиться, а вот для нашего рынка, надеемся, корейцы облик «Креты» серьезно подретушируют. Рыночного провала, конечно, не случится и с такой внешностью (машину у нас успели полюбить), но все-таки будем рассчитывать на понимание со стороны производителя.

Creta стала стала на 30 миллиметров длиннее и на 10 миллиметров шире предшественницы. Колесная база увеличилась на 20 миллиметров, до 2610 миллиметров. Солидности небольшому вседорожнику добавляют двухцветная окраска кузова и светодиодные фары.

В салоне появились цифровая «приборка» и вертикальный мультимедийный дисплей на 10,4 дюйма. Некоторыми функциями машины можно управлять голосом, причем команды нешаблонные. У площадки беспроводной зарядки смартфона есть функция напоминания о забытом на ней гаджете. «Бюджетник» щеголяет панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем и еще девятью ассистентами водителя.

Пока китайским покупателям предлагают только один двигатель. Атмосферник 1.5 развивает 115 л.с. Он сочетается с механикой или вариатором (его прежде мы на Hyundai не видели), передним или полным приводом. Китайские СМИ предполагают, что на смену двигателю 2.0 придет наддувный 1.4.