Новое поколение Hyundai Creta показали в Китае.

Компания Hyundai показала китайцам второе поколение кроссовера ix25. У нас эта модель продается под именем Creta и с момента своего выхода на рынок удерживает звание самого популярного вседорожника на рынке. Поэтому прошедшая в Поднебесной премьера представляет огромный для нас интерес.

Новое поколение Hyundai Creta показали в Китае.

Дизайнеры перерисовали автомобиль с оглядкой на нового флагмана вседорожной линейки Hyundai – большой Palisade. Вышло выразительно, но уж больно неоднозначно. Китайцам должно понравиться, а вот для нашего рынка, надеемся, корейцы облик «Креты» серьезно подретушируют. Рыночного провала, конечно, не случится и с такой внешностью (машину у нас успели полюбить), но все-таки будем рассчитывать на понимание со стороны производителя.

Новое поколение Hyundai Creta показали в Китае.

Creta стала стала на 30 миллиметров длиннее и на 10 миллиметров шире предшественницы. Колесная база увеличилась на 20 миллиметров, до 2610 миллиметров. Солидности небольшому вседорожнику добавляют двухцветная окраска кузова и светодиодные фары.

Новое поколение Hyundai Creta показали в Китае.

В салоне появились цифровая «приборка» и вертикальный мультимедийный дисплей на 10,4 дюйма. Некоторыми функциями машины можно управлять голосом, причем команды нешаблонные. У площадки беспроводной зарядки смартфона есть функция напоминания о забытом на ней гаджете. «Бюджетник» щеголяет панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем и еще девятью ассистентами водителя.

Новое поколение Hyundai Creta показали в Китае.

Пока китайским покупателям предлагают только один двигатель. Атмосферник 1.5 развивает 115 л.с. Он сочетается с механикой или вариатором (его прежде мы на Hyundai не видели), передним или полным приводом. Китайские СМИ предполагают, что на смену двигателю 2.0 придет наддувный 1.4.  

Отметим, что текущее поколение «Креты» успело обновиться в Индии и Бразилии. Мы же пока довольствуемся дореформенной версией. Так что вторую генерацию нам не видать еще как минимум года два.

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