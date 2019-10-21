ВСУ завершают испытания ударных беспилотников Bayraktar TB2

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 станут на вооружение Воздушных Сил.

Сегодня, 21 октября, беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 проходит финальные испытания на аэродроме Староконстантинов. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

Фото: mil.gov.ua

Турецкие представители вместе военнослужащими Воздушных Сил ВС Украины проверяют технику на земле и в воздухе, испытывают все системы комплекса, подвесы камер, вооружение, тренажер, наземную станцию управления и другое оборудование.

Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

В результате будут составлены соответствующие акты и турецкие беспилотники станут на вооружение Воздушных Сил. Их будут эксплуатировать военнослужащие, которые несколько недель назад успешно завершили обучение в Турции и получили право на управление этим комплексом.

Фото: mil.gov.ua

Напомним, 12 января 2019 года Украина подписала соглашение о закупке для ВСУ ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2. Беспилотники могут нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Кроме того, Bayraktar TB2 побил мировой рекорд среди БПЛА по продолжительности полета - во время тестовых полетов в июне и августе 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.

Соглашение, которое заключили государственная компания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав концерна "Укроборонпром", и турецкая компания Baykar Makina, является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией.

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