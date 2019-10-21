Австралийская авиакомпания установила рекорд по самому длинному беспересадочному перелету

Рейс из Нью-Йорка в Сидней длился 19 часов и 16 минут.

Австралийская авиакомпания установила рекорд по самому длинному беспересадочному перелету
Фото: https://skytraxratings.com

Австралийская авиакомпания Qantas 19 октября совершила исторический беспересадочный перелет из Нью-Йорка в Сидней, сообщает The Guardian.

Тестовый полет нового Boeing 787-9 Dreamliner занял 19 часов и 16 минут. Самолет преодолел 16200 км. Он был полностью заправлен, но не вез груза, на борту было всего 50 пассажиров.

Целью полета было изучение его возможного влияния на пилотов, экипаж и пассажиров. Перелет станет самым длительным в мире коммерческим рейсом - на данный момент ни одна авиакомпания в мире не выполняет такой полет.

Bloomberg пишет, что полет стал самым длинным беспересадочным рейсом в истории.

Среди находившихся на борту пассажиров тестового рейса был глава Qantas Алан Джойс. Он назвал полет историческим моментом не только для компании и Австралии в целом, но и для всего мира. Джойс отметил, что оставшегося к моменту приземления топлива хватило бы еще на 70 минут полета.

Qantas планирует провести тестовый беспосадочный перелет из Лондона в Сидней и по его итогам принять решение о включении такого маршрута в свое расписание. Рейс может появиться в конце 2022 - начале 2023 года.

Как отмечает The Guardian, спрос на авиапутешествия неуклонно растет, поэтому перевозчики все больше внимания уделяют ультрадлительным перелетам. По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), число авиапассажиров в год вырастет с нынешних 4,6 млрд человек до 8,2 млрд человек к 2037 году.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевский метрополитен вводит новые правила: запрещено петь и обнажатьсяКиевский метрополитен вводит новые правила: запрещено петь и обнажаться
Журналисты проверили Uber Shuttle. У водителей не нашли нужной категории прав, у сервиса — лицензийЖурналисты проверили Uber Shuttle. У водителей не нашли нужной категории прав, у сервиса — лицензий
В США летящий самолет столкнулся с автомобилемВ США летящий самолет столкнулся с автомобилем
Пикап Isuzu D-Max вышел в новом поколении.Пикап Isuzu D-Max вышел в новом поколении.
Безопасность автомобилей Lego проверили в краш-тестеБезопасность автомобилей Lego проверили в краш-тесте
Блок рекламы


Похожие новости
Словенская авиакомпания Adria Airways объявила о банкротствеСловенская авиакомпания Adria Airways объявила о банкротстве
Tesla обещает побить на трассе Нюрбургринг рекорд Porsche TaycanTesla обещает побить на трассе Нюрбургринг рекорд Porsche Taycan
Tesla неофициально побила рекорд Porsche Taycan на НюрбургрингеTesla неофициально побила рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге
Илон Маск объявил о новом рекорде Tesla Model SИлон Маск объявил о новом рекорде Tesla Model S
Авиакомпания Коломойского выиграла тендер на президентские перелеты до конца годаАвиакомпания Коломойского выиграла тендер на президентские перелеты до конца года
600-сильный Jaguar установил новый рекорд Нюрбургринга600-сильный Jaguar установил новый рекорд Нюрбургринга
Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скоростиКапсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости
Водитель Tesla Model 3 установил рекорд, проехав за сутки 2781 кмВодитель Tesla Model 3 установил рекорд, проехав за сутки 2781 км
Грузинским авиакомпаниям с 8 июля запретят летать в РоSSиюГрузинским авиакомпаниям с 8 июля запретят летать в РоSSию
Илон Маск прогнозирует рекордные продажи Tesla во втором квартале 2019 годаИлон Маск прогнозирует рекордные продажи Tesla во втором квартале 2019 года
Последние новости
Подгружаем последние новости