2019-10-19
Во Львове пьяный водитель Fiat застрял в свежем бетоне
Мужчина проигнорировал знаки и поехал по закрытой на ремонт улице.
Фото: zaxid.net
Во Львове водитель автомобиля FIAT Doblo проигнорировал знаки и поехал по закрытой для ремонта улице и въехал на залитый свежим бетоном участок.
Об этом пишет ZAXID.NET.
Как выяснилось, 53-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, но пройти проверку отказался. Кроме того, он не имел страховки, а также документов на регистрацию автомобиля.
Отмечается, что на то, чтобы вытащить машину из бетона понадобилось несколько часов.
Фото: zaxid.net
Напомним, во Львовской области пьяный водитель "Мерседеса" столкнулся с тепловозом на переезде.
В прошлом году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.
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