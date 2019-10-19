Во Львове пьяный водитель Fiat застрял в свежем бетоне

Мужчина проигнорировал знаки и поехал по закрытой на ремонт улице.

Во Львове пьяный водитель FIAT застрял в свежем бетоне
Фото: zaxid.net

Во Львове водитель автомобиля FIAT Doblo проигнорировал знаки и поехал по закрытой для ремонта улице и въехал на залитый свежим бетоном участок.

Об этом пишет ZAXID.NET.

Как выяснилось, 53-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, но пройти проверку отказался. Кроме того, он не имел страховки, а также документов на регистрацию автомобиля.

Отмечается, что на то, чтобы вытащить машину из бетона понадобилось несколько часов.

Фото: zaxid.net

Напомним, во Львовской области пьяный водитель "Мерседеса" столкнулся с тепловозом на переезде.

В прошлом году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Jeep Wrangler Rubicon против Skoda Kodiaq vRS: дрэг-гонкаJeep Wrangler Rubicon против Skoda Kodiaq vRS: дрэг-гонка
В Кировоградской области автомобиль слетел с моста и попал под поездВ Кировоградской области автомобиль слетел с моста и попал под поезд
Toyota представила концепт-кар с искусственным интеллектомToyota представила концепт-кар с искусственным интеллектом
Пикап Isuzu D-Max вышел в новом поколении.Пикап Isuzu D-Max вышел в новом поколении.
Журналисты проверили Uber Shuttle. У водителей не нашли нужной категории прав, у сервиса — лицензийЖурналисты проверили Uber Shuttle. У водителей не нашли нужной категории прав, у сервиса — лицензий
Блок рекламы


Похожие новости
В Тернопольской области под колесами комбайна погиб его водительВ Тернопольской области под колесами комбайна погиб его водитель
На территории агрофирмы в Луганской области взорвался бензовоз, пострадал водительНа территории агрофирмы в Луганской области взорвался бензовоз, пострадал водитель
В Винницкой области пьяный полицейский устроил смертельное ДТПВ Винницкой области пьяный полицейский устроил смертельное ДТП
На трассе в Николаевской области эвакуатор съехал в кювет, водитель погибНа трассе в Николаевской области эвакуатор съехал в кювет, водитель погиб
В Черновицкой области водитель экскаватора на смерть переехал своего напарникаВ Черновицкой области водитель экскаватора на смерть переехал своего напарника
В Александрии пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста (обновлено)В Александрии пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста (обновлено)
Во Львовской области пьяный водитель "Мерседеса" столкнулся с тепловозом на переездеВо Львовской области пьяный водитель "Мерседеса" столкнулся с тепловозом на переезде
В Киеве водитель легковушки пытался "проскочить" между двумя трамваями, но столкнулся с одним из нихВ Киеве водитель легковушки пытался "проскочить" между двумя трамваями, но столкнулся с одним из них
В Черниговской области пьяный мужчина на "Форде" пытался прорваться в БеларусьВ Черниговской области пьяный мужчина на "Форде" пытался прорваться в Беларусь
Под Запорожьем столкнулись Fiat и ВАЗ: двое людей погибли, еще двое пострадалиПод Запорожьем столкнулись Fiat и ВАЗ: двое людей погибли, еще двое пострадали
Последние новости
Подгружаем последние новости