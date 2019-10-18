Журналисты проверили Uber Shuttle. У водителей не нашли нужной категории прав, у сервиса — лицензий

С мая 2019 года в Киеве работает сервис Uber Shuttle. Это совместные перевозки в комфортабельных автобусах по цене от 15 до 30 грн за рейс. Место можно забронировать онлайн и оплатить картой, пишут AIN.UA

На презентации сервиса присутствовали мэр города Виталий Кличко и бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян. Они же обещали, что стороны урегулируют регуляторные вопросы.

Журналист общественного движения «ЧЕСНО» Ирина Латыш в материале для «Экономической правды» проверила работу сервиса на соответствие всем правовым и трудовым нормам. AIN.UA коротко пересказывает, какие нарушения удалось отыскать.

Что нашли журналисты — коротко:

Вызванный автомобиль припарковался на пешеходном переходе. После остановки патрульными выяснилось, что у него нет прав нужной категории. Водители работают по 10-14 часов в день. У самого Uber Shuttle нет соответствующих лицензий на перевозку.

Нарушение ПДД и проблемы с водителями

После запросов в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, журналиста и оператора «ЧЕСНО» пригласили на эксперимент по проверке Uber Shuttle.

Как рассказала автор материала Ирина Латыш, изначально было оговорено, что в проверке примут участие Укртрансбезопасность и полиция. Но представители регулятора не явились. Без него правоохранители не могли самостоятельно остановить микроавтобус.

Все решила случайность. Оператор «ЧЕСНО» сделал заказ через приложение Uber, автомобиль Shuttle забрал его на пешеходном переходе. Это позволило полицейским остановить машину для штрафа.

Фото автора материала

В ходе проверки выяснилось, что у водителя нет прав категории D (перевозка пассажиров в микроавтобусах до 16 человек). Не нашлось и всех разрешений и паспорта маршрута, который обязаны иметь перевозчики в Киеве .

«ЧЕСНО» также нашли объявления о наборе новых водителей в Uber Shuttle. Там указано превышение трудовых норм: работать предлагают от 10 до 14 часов в день или от 50 до 70 часов в неделю. По трудовому Кодексу Украины, водители не могут работать более 40 часов в неделю.

Проблемы с лицензиями

Определение регулярных пассажирских перевозок прописано в Законе Украины «Об автомобильном транспорте». Чтобы ему соответствовать, Uber Shuttle нужно:

Выиграть конкурс от КГГА на оглашенный маршрут. Заключить договор с организатором перевозок. Внести автомобили в базу Укртрансбезопасности. Согласовать паспорт маршрута с патрульной полицией.

Проверки «ЧЕСНО» показали, что ни один из пунктов пока не выполнен. Официальные ответы об отсутствии лицензий у Uber Shuttle предоставили транспортный департамент КГГА и Укратрансбезопасность.

В Киевсовете тоже подтвердили, что комиссия по вопросам транспорта связи и рекламы не обсуждала вопрос легализации сервиса.

Позиция компании

Представители Uber на запрос журналистов не ответили. Редакция AIN.UA также направила запрос в компанию, но на момент публикации не получила ответа.