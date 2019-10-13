Toyota представила концепт-кар с искусственным интеллектом

Toyota представила концепт-кар с искусственным интеллектом

Интеллектуальный помощник не только общается с человеком за рулем, но и отслеживает массу параметров его состояния. В зависимости от настроения водителя, его внимательности и общего самочувствия, Yui будет изменять настройки всего автомобиля. Управляя режимом кондиционера, освещения в салоне, регулировками кресла и руля, а также различными настройками управления и систем безопасности, искусственный интеллект будет корректировать возможные эффекты усталости человека.

LQ будет показана публике в рамках выставки Future Expo в Токио, которая откроется 24 октября 2019 года. Первые тестовые выезды концепт может совершить уже в следующем году, однако точные сроки неизвестны. Как сообщает пресс-служба компании Toyota, в зависимости от скорости выполнения работ над проектом, дорожные испытания начнутся с июня по сентябрь 2020 года. Помимо интеллектуального помощника водителя, LQ будет оснащена автопилотом четвертого уровня по классификации SAE, а также рядом других футуристичных опций.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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