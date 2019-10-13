Фото: kr.dsns.gov.ua

В Кировоградской области автомобиль слетел с моста и попал под поезд. Об этом сообщили в ГосЧС области.

Инцидент произошел около 3 часов ночи в воскресенье, 13 октября, в Александровском районе.

"Автомобиль "Chevrolet" слетел с моста на железнодорожные пути, в результате чего произошел обрыв контактной электросети железнодорожного пути и задержано движение пассажирского поезда №80 Киев-Днепр", - говорится в сообщении.

Водитель в результате аварии погиб, пассажирка госпитализирована в реанимационное отделение центральной городской больницы Александрии.

Авто из путей отбуксировали спасатели.

Фото: kr.dsns.gov.ua

Фото: kr.dsns.gov.ua

Напомним, ранее в Харькове грузовик с песком упал с моста.