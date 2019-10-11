Рассекречен облик кроссовера Alfa Romeo Tonale.

Три года назад компания Alfa Romeo выкатила свой первый серийный кроссовер Stelvio. Одного вседорожника мало, чтобы выжить на сегодняшнем рынке, и поэтому в начале марта в Женеве показали прототип Tonale, играющий классом ниже.

Рассекречен облик кроссовера Alfa Romeo Tonale.

Итальянцы вовсю работают над превращением последнего в серийную машину. Об этом свидетельствуют появившиеся в сети снимки. На них запечатлен полноразмерный макет Alfa Romeo Tonale в окружении ключевых конкурентов: Audi Q3, Range Rover Evoque, BMW X2, Volvo XC40. И это именно облик товарной машины: обратите внимание на изменившиеся фары и появившиеся нормальные боковые зеркала.

Рассекречен облик кроссовера Alfa Romeo Tonale.

Приборная панель, фото которой тоже утекло в интернет, в полный рост демонстрирует новый стиль внутреннего убранства «Альф». Интерьер «Джулии» и «Стельвио» другой. А тут – практически отсутствующая центральная консоль (есть лишь узкий ряд клавиш), цифровая комбинация приборов. Шайба выбора ездовых режимов и кнопка включения аварийки притулились перед рычагом КПП.

Рассекречен облик кроссовера Alfa Romeo Tonale.

Серийная Alfa Romeo Tonale будет построена на платформе Jeep Renegade. Но, разумеется, по ходовым настройкам будет не ровня «Джипу», а станет блюсти спортивную честь итальянского бренда. В продажу новинка выйдет в 2020 году. Маркетологи рассчитывают на рост продаж марки до 400 тысяч машин в год. Для сравнения: в прошлом продали 150 тысяч.

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