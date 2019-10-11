Рассекречен облик кроссовера Alfa Romeo Tonale.

Три года назад компания Alfa Romeo выкатила свой первый серийный кроссовер Stelvio. Одного вседорожника мало, чтобы выжить на сегодняшнем рынке, и поэтому в начале марта в Женеве показали прототип Tonale, играющий классом ниже.

Итальянцы вовсю работают над превращением последнего в серийную машину. Об этом свидетельствуют появившиеся в сети снимки. На них запечатлен полноразмерный макет Alfa Romeo Tonale в окружении ключевых конкурентов: Audi Q3, Range Rover Evoque, BMW X2, Volvo XC40. И это именно облик товарной машины: обратите внимание на изменившиеся фары и появившиеся нормальные боковые зеркала.

Приборная панель, фото которой тоже утекло в интернет, в полный рост демонстрирует новый стиль внутреннего убранства «Альф». Интерьер «Джулии» и «Стельвио» другой. А тут – практически отсутствующая центральная консоль (есть лишь узкий ряд клавиш), цифровая комбинация приборов. Шайба выбора ездовых режимов и кнопка включения аварийки притулились перед рычагом КПП.

Серийная Alfa Romeo Tonale будет построена на платформе Jeep Renegade. Но, разумеется, по ходовым настройкам будет не ровня «Джипу», а станет блюсти спортивную честь итальянского бренда. В продажу новинка выйдет в 2020 году. Маркетологи рассчитывают на рост продаж марки до 400 тысяч машин в год. Для сравнения: в прошлом продали 150 тысяч.