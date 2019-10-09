В Германии разбился американский истребитель F-16

Пилот катапультировался, он направлен в больницу.

В Германии разбился американский истребитель F-16
F-16 (архивное фото)

Истребитель американских военно-воздушных сил потерпел крушение в Германии, пилот катапультировался, он направлен в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции города Триер, а также пресс-служба авиабазы США Шпангдалем, передает "Интерфакс-Украина".

"Самолет американских военно-воздушных сил F-16 Fighting Falcon потерпел крушение сегодня около Цеммера, Германия, во время стандартного тренировочного полета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот получил "незначительные травмы".

База Шпангдалем находится в 40 километрах к северу от Триера, самолет стартовал оттуда. На базе дислоцировано минимум 24 самолета типа F16 и 4 тыс. американских солдат.

Напомним, ранее в районе аэропорта Брэдли в американском штате Коннектикут при посадке разбился бомбардировщик Boeing B-17G Flying Fortress.

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