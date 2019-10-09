Полиция назвала четыре версии крушения Ан-12

Это могла быть ошибка пилота или командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета, либо неблагоприятные метеоусловия.

Полиция назвала четыре версии крушения Ан-12
Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

Полицейские отрабатывают четыре версии катастрофы самолета Ан-12, которая произошла под Львовом 4 октября. Об этом сообщается в пресс-центре Нацполиции Львовской области.

Об этом на брифинге рассказал замначальника следственного управления ГУ Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Андрей Кумечко.

"Сейчас отрабатываются следующие версии причин авиакатастрофы: ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Полицейские изъяли бортовой самописец самолета, документацию и направили их на соответствующие исследования. По производству также назначен ряд экспертиз, которые позволят окончательно установить причины произошедшего. Кроме того, как только позволит их состояние здоровья, мы опросим членов экипажа", - рассказал Кумечко.

Он также заявил, что это был плановый рейс, а самолет перевозил груз поперечных усилителей дверей и крыши к автомобилям "Рено".

Напомним, на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов", в селе Сокольники совершил аварийную посадку на грунт транспортный самолет Ан-12. В результате крушения погибло пять человек, трое травмированных.

Самолет принадлежит авиакомпании Ukraine Air Alliance, он выполнял рейс из испанского города Виго в Стамбул и должен был сесть во Львове на дозаправку. Сегодня сообщалось, что этой авиакомпании приостановили сертификат на полеты.

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