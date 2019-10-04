Вышли заряженные BMW X5 M и X6 M.

После выхода новых поколений BMW X5 и его «купейной» версии X6 немцы взяли небольшую паузу на подготовку их самых мощных исполнений. Завеса тайны пала: «эмки» на базе полноприводников официально представлены.

Вышли заряженные BMW X5 M и X6 M.

Предшественники располагали табуном в 575 «лошадей». Новички прибавили до 600 сил, и это только в базовом исполнении. А есть еще модификация Competition, которая на 25 л.с. мощнее. Момент во всех трех случаях был и остается равен 750 Н*м. Двигатель – хорошо известный по другим свежим «эмкам» 4,4-литровый V8 M TwinPower Turbo.

Вышли заряженные BMW X5 M и X6 M.

За эффективную реализацию моторного потенциала отвечают 8-ступенчатый автомат, полный привод с многодисковой муфтой и активный задний дифференциал, перераспределяющий тягу между левым и правым колесами. Все они несут литеру М, то есть имеют особые спортивные настройки.

Вышли заряженные BMW X5 M и X6 M.

BMW X5 M в стандартном варианте превосходит машину прошлого поколения на 0,3 секунды: на «телепортацию» с места до сотни ему требуется 3,9 секунды. Исполнение Competition снимает с результата еще одну десятую. «Икс-шестой» разгоняется точно за такое же время. Максималка по умолчанию ограничена на 250 км/ч, но заказом драйверского М-пакета ее можно отодвинуть на 290 км/ч.

Вышли заряженные BMW X5 M и X6 M.

Внешне серию Competition выдают черные решетка радиатора, корпуса зеркал и выхлопные патрубки. В качестве опций предлагаются боковые зеркала, спойлер и крышка двигателя из углепластика. Им же отделан салон. Обычным «эмкам» положены алюминиевый вставки в интерьере. Заряженные вседорожники также выделяются кожаными сиденьями с шестиугольным орнаментом, красными кнопками запуска двигателя и М-режимов управляющей электроники.

Вышли заряженные BMW X5 M и X6 M.

Система смазки двигателя доработана с учетом возможных значительных продольных и поперечных перегрузок: Х5 М и Х6 М неплохо ездят по гоночным трекам. В полном приводе акцент сделан в пользу задней оси. А если выбрать вместо стандартного 4WD режим 4WD Sport, он станет еще ярче. Модернизирована система охлаждения, в которой появился дополнительный радиатор в левом крыле. Адаптивную подвеску дополняет электромеханическая система подавления кренов.

Вышли заряженные BMW X5 M и X6 M.

Об опциях – коротко: есть сиденья с массажем и вентиляцией, подстаканники с охлаждением и подогревом, голосовое управление мультимедийкой, лазерный дальний свет.

Публичный дебют BMW X5 M и BMW X6 M состоится в конце ноября на моторшоу в Лос-Анджелесе.

Вышли заряженные BMW X5 M и X6 M.
Вышли заряженные BMW X5 M и X6 M

Для каждого кроссовера разработано два варианта двигателя.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании BMW.

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