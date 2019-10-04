BMW рассекретила «заряженные» версии Х5 и Х6

Новые кроссоверы представлены сразу как в «обычном» исполнении, так и в экстремальной модификации Competition. Как и все баварские «эмки», они сделаны по одному хорошо знакомому рецепту: 4,4-литровый битурбомотор V8, восьмиступенчатый «автомат» ZF и полноприводная трансмиссия M xDrive. На задней оси установлен активный дифференциал с электронным управлением, но режим дрифта с отключением передней оси кроссоверам не положен.

У базовых версий BMW X5 M и X6 M двигатель развивает ровно 600 лошадиных сил, для модификации Competition мощность увеличена до 625 «лошадей». Оба кроссовера получили усиленный распорками кузов и адаптивную спортивную подвеску с иной эластокинематикой, более жёсткими резинометаллическими шарнирами и активным задним стабилизатором. На заказ доступны углерод-керамические тормоза.

Х5 М и Х6 М позволят менять настройку силового агрегата, трансмиссии, подвески, рулевого механизма и тормозов. Базовые кроссоверы смогут разогнаться до 100 км/ч за 3,9 секунды, Competition — за 3,8. По нынешним временам это, конечно, отнюдь не рекорд — Lamborghini Urus с его 3,6 секунды по?прежнему недосягаем. Максимальная скорость ограничена 250 км/ч, но при заказе пакета M Driver’s Pack отсечка сдвигается до 290 км/ч.

Визуально M-кроссоверы отличаются новыми бамперами, зеркалами, увеличенным спойлером на двери багажника и четырьмя патрубками выхлопной системы. Competition щеголяет чёрной окраской решётки радиатора, корпусов зеркал и остальных декоративных элементов. В салоне — новый руль с отдельными кнопками M-режимов, спортивные кресла и специальный М-режим отображения для панели приборов.



