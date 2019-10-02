Почти треть всех грузовых перевозок "Укрзализныци" на теплотяге обеспечивают локомотивы General Electric

В основном, локомотивы осуществляют перевозки грузов в направлении промышленных предприятий.

Почти треть всех грузовых перевозок "Укрзализныци" на теплотяге обеспечивают локомотивы General Electric
Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Почти треть перевозок "Укрзализныци" на теплотяге сейчас обеспечивают 30 локомотивов производства General Electric. Об этом сообщил глава УЗ Евгений Кравцов, передает пресс-служба ведомства.

"Мы видим эффективность работы американских локомотивов на украинских путях. На сегодня они выполняют 31% перевозок от общей работы в грузовом движении тепловозом на всей сети "Укрзализныци", они имеют больший суточный пробег", - отметил Кравцов.

В основном, локомотивы осуществляют перевозки грузов в направлении промышленных предприятий, Мариупольского морского порта и портов черноморского региона.

Сейчас эти локомотивы работают преимущественно на южном направлении и перевозят грузы в Мариупольский и черноморские морские порты.

Кравцов также добавил, что в среднем ежесуточно один такой локомотив проходит 551 километр, что на 26% больше, чем старый тепловоз, а расход топлива у новых локомотивов на 20% меньше.

Напомним, "Укрзализныця" начала эксплуатацию американских локомотивов General Electric в декабре 2018.

23 февраля 2018 УЗ и GE Тransportation подписали рамочный договор о 15-летнем партнерстве по обновлению и модернизации подвижного состава украинских железных дорог. Он предусматривает поставку до 225 локомотивов General Electric серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное техническое обслуживание.

Последняя на сегодня поставка американских локомотивов General Electric была осуществлена 16 января 2019 года..

В июне 2019 года стало известно о планах УЗ купить еще 40 локомотивов GE.

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