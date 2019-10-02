Почти треть всех грузовых перевозок "Укрзализныци" на теплотяге обеспечивают локомотивы General Electric

Почти треть перевозок "Укрзализныци" на теплотяге сейчас обеспечивают 30 локомотивов производства General Electric. Об этом сообщил глава УЗ Евгений Кравцов, передает пресс-служба ведомства.

"Мы видим эффективность работы американских локомотивов на украинских путях. На сегодня они выполняют 31% перевозок от общей работы в грузовом движении тепловозом на всей сети "Укрзализныци", они имеют больший суточный пробег", - отметил Кравцов.

В основном, локомотивы осуществляют перевозки грузов в направлении промышленных предприятий, Мариупольского морского порта и портов черноморского региона.

Сейчас эти локомотивы работают преимущественно на южном направлении и перевозят грузы в Мариупольский и черноморские морские порты.

Кравцов также добавил, что в среднем ежесуточно один такой локомотив проходит 551 километр, что на 26% больше, чем старый тепловоз, а расход топлива у новых локомотивов на 20% меньше.

Напомним, "Укрзализныця" начала эксплуатацию американских локомотивов General Electric в декабре 2018.

23 февраля 2018 УЗ и GE Тransportation подписали рамочный договор о 15-летнем партнерстве по обновлению и модернизации подвижного состава украинских железных дорог. Он предусматривает поставку до 225 локомотивов General Electric серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное техническое обслуживание.

Последняя на сегодня поставка американских локомотивов General Electric была осуществлена 16 января 2019 года..

В июне 2019 года стало известно о планах УЗ купить еще 40 локомотивов GE.