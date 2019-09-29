Tesla проиграла суд о нарушении трудового законодательства

Судья по административным делам штата Калифорния Амита Баман Трейси (Amita Baman Tracy) встала на сторону Объединённого профсоюза работников автомобильной промышленности, который обвинил Tesla в нарушении Национального закона о трудовых отношениях. Суд обязал компанию восстановить в должности уволенного сотрудника и выплатить ему компенсацию, а также провести собрание рабочих калифорнийского сборочного завода Tesla для разъяснения их прав. Кроме того, на собрании должен присутствовать глава автомобилестроительной компании Илон Маск (Elon Musk).

Производитель электрокаров обвинялся в нарушении трудового законодательства в 2017 и 2018 годах. Помимо прочего, суд счёл нарушением одну из публикаций Илона Маска в сети Twitter , в которой он говорил о намерении забрать оплаченные компанией опционы на акции Tesla в случае, если сотрудники продолжат вступать в профсоюз. Во время оглашения решения по этому делу судья отметила, что данное сообщения может классифицироваться как «угроза» сотрудникам, что является нарушением трудового законодательства.

Судебное разбирательство началось после того, как в 2017 году был уволен один из рабочих сборочного завода Tesla, который посчитал это несправедливым и обратился за помощью в профсоюзную организацию для отстаивания своих прав. В прошлом компания неоднократно сталкивалась с жалобами работников на невысокий уровень безопасности на производстве.

Стоит отметить, что Tesla имеет возможность обжалования решения судьи, поэтому ставить точку в этом деле ещё рано.



