Tesla проиграла суд о нарушении трудового законодательства

Tesla проиграла суд о нарушении трудового законодательства

Судья по административным делам штата Калифорния Амита Баман Трейси (Amita Baman Tracy) встала на сторону Объединённого профсоюза работников автомобильной промышленности, который обвинил Tesla в нарушении Национального закона о трудовых отношениях. Суд обязал компанию восстановить в должности уволенного сотрудника и выплатить ему компенсацию, а также провести собрание рабочих калифорнийского сборочного завода Tesla для разъяснения их прав. Кроме того, на собрании должен присутствовать глава автомобилестроительной компании Илон Маск (Elon Musk).

Производитель электрокаров обвинялся в нарушении трудового законодательства в 2017 и 2018 годах. Помимо прочего, суд счёл нарушением одну из публикаций Илона Маска в сети Twitter, в которой он говорил о намерении забрать оплаченные компанией опционы на акции Tesla в случае, если сотрудники продолжат вступать в профсоюз. Во время оглашения решения по этому делу судья отметила, что данное сообщения может классифицироваться как «угроза» сотрудникам, что является нарушением трудового законодательства.

Судебное разбирательство началось после того, как в 2017 году был уволен один из рабочих сборочного завода Tesla, который посчитал это несправедливым и обратился за помощью в профсоюзную организацию для отстаивания своих прав. В прошлом компания неоднократно сталкивалась с жалобами работников на невысокий уровень безопасности на производстве.

Стоит отметить, что Tesla имеет возможность обжалования решения судьи, поэтому ставить точку в этом деле ещё рано.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Scania показала грузовик без кабиныScania показала грузовик без кабины
Патрульная полиция заявила о необходимости ужесточить правила пассажирских перевозокПатрульная полиция заявила о необходимости ужесточить правила пассажирских перевозок
Водители фур съехались под Кабмин на пикетВодители фур съехались под Кабмин на пикет
Nissan показал обновленный Patrol.Nissan показал обновленный Patrol.
В норвежском порту загорелся роSSийский траулерВ норвежском порту загорелся роSSийский траулер
Блок рекламы


Похожие новости
Tesla обещает побить на трассе Нюрбургринг рекорд Porsche TaycanTesla обещает побить на трассе Нюрбургринг рекорд Porsche Taycan
Tesla неофициально побила рекорд Porsche Taycan на НюрбургрингеTesla неофициально побила рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге
Илон Маск объявил о новом рекорде Tesla Model SИлон Маск объявил о новом рекорде Tesla Model S
Tesla станут полицейскимиTesla станут полицейскими
Tesla повышает цены на некоторые модели электрокаров в КитаеTesla повышает цены на некоторые модели электрокаров в Китае
Сингапур отверг рекламируемый Tesla «электрический образ» жизниСингапур отверг рекламируемый Tesla «электрический образ» жизни
Автономность полностью загруженного электрического грузовика Tesla Semi соответствует заявленной производителемАвтономность полностью загруженного электрического грузовика Tesla Semi соответствует заявленной производителем
Для новых покупателей Tesla Model S и Model X предоставят бесплатную зарядкуДля новых покупателей Tesla Model S и Model X предоставят бесплатную зарядку
Семья погибшего в автокатастрофе мужчины пытается взыскать с Tesla более $15 000Семья погибшего в автокатастрофе мужчины пытается взыскать с Tesla более $15 000
Украинские СМИ написали, что Tesla построит станции Supercharger в Украине. Этой новости несколько летУкраинские СМИ написали, что Tesla построит станции Supercharger в Украине. Этой новости несколько лет
Последние новости
Подгружаем последние новости