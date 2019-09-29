В Словакии разбился военный истребитель

Пилот успел катапультироваться.

В Словакии разбился военный истребитель
Фото: https://www.facebook.com/pg/policiaslovakia

На западе Словакии разбился военный истребитель МиГ-29. Пилоту удалось катапультироваться. Об этом сообщила словацкая полиция на странице в Фейсбук.

"По предварительной информации, аварию, которая произошла в Нитранском крае, вызвала нехватка горючего, что могло быть вызвано неисправностью", - говорится в сообщении.

Пилот истребителя катапультировался, о повреждениях не сообщается.

На место происшествия выезжал министр обороны Словакии Петер Гайдаш и командование национальных ВВС.

В полиции отмечают, что это был тренировочный полет.

Точную причину катастрофы МиГ-29 установит комиссия экспертов.

Отметим, в 2022 году МиГ-29 в военно-воздушных силах Словакии должны заменить американские сверхзвуковые истребители F-16.

Фото: https://www.facebook.com/pg/policiaslovakia

Напомним, ранее в Саратовской области РоSSии разбился военный вертолет Ми-8.

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