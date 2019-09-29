В Кривом Роге нарушитель ПДД переехал патрульном ногу

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за нанесение телесных повреждений сотруднику полиции.

В Кривом Роге нарушитель ПДД переехал патрульном ногу
В Кривом Роге нарушитель ПДД переехал патрульном ногу
Фото: https://dp.npu.gov.ua

В Кривом Роге мужчина, которого остановили за нарушение правил дорожного движения, переехал патрульном ногу. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел в пятницу, 27 сентября.

"Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. В салоне авто было обнаружено оружие, а именно пистолет и пневматическое ружье. По просьбе заглушить двигатель, водитель резко начал движение и переехал ногу полицейскому, причинив ему телесные повреждения в виде перелома голени", - говорится в сообщении.

Убегая от правоохранителей, злоумышленник не справился с управлением, врезался в дерево и был задержан.

32-летний нарушитель ранее судим. Ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, это уже второе за неделю нападение на полицейского в Кривом Роге. 25 сентября 22-летний мужчина, подозреваемый в ограблении, при задержании нанес сотруднику полиции ножевые ранения в ногу и руку.

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