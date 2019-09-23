Mercedes-AMG G63, Jaguar F-Pace SVR, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: дрэг-гонка

Mercedes-AMG G63, Jaguar F-Pace SVR, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: дрэг-гонка

Jaguar F-Pace, участвовавший в гонке, оснащен 5-литровым двигателем V8, способным выдавать 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio же имеет 2,9-литровый V6 с отдачей 510 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Mercedes-AMG G63, принимавший участие в гонке, оборудован 4-литровым V8, способным выдавать 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

Гонку провело издание Carwow. Машины сравнили в заезде по прямой при старте с места, в заезде при старте примерно с 80 километров в час, а также в испытании на торможение.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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