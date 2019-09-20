Lexus показал свою первую серийную яхту

Яхта построена по мотивам представленного в 2017 году прототипа Lexus Sport Yacht Concept. Серийный корабль выполнен с использованием фирменного дизайнерского стиля L-finesse и призван отражать традиционную для Lexus роскошь в новом, нежели автомобиль, формате.

Первая серийная яхта Lexus

Lexus LY 650 предлагает пассажирам 3 двухместных каюты с душем и туалетом в каждой, с дорогой отделкой и богатым оснащением. В качестве опции для яхты предложена даже акустическая система Mark Levinson и фирменный комплекс LY-Link, позволяющий контролировать системы корабля с помощью смартфона.

Капитанский мостик яхты Lexus LY 650

В качестве силовой установки базовая версия Lexus LY 650 использует два безвальных 12,8-литровый рядный шестицилиндровый дизельный мотор Volvo Penta IPS мощностью 1050 лошадиных сил. За доплату будет доступен двигатели с увеличенной до 1250 или 1350 л.с. мощностью.

Каюта яхты Lexus LY 650

Объём топливного бака LY 650 составляет 4012 литров, вместимость ёмкости для пресной воды — 852 литра. Производство яхты Lexus будет организовано на американской верфи Marquis-Larson Boat Group в штате Висконсин.



