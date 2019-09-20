Lexus показал свою первую серийную яхту

Lexus показал свою первую серийную яхту

Яхта построена по мотивам представленного в 2017 году прототипа Lexus Sport Yacht Concept. Серийный корабль выполнен с использованием фирменного дизайнерского стиля L-finesse и призван отражать традиционную для Lexus роскошь в новом, нежели автомобиль, формате.

Lexus показал свою первую серийную яхту

Первая серийная яхта Lexus

Lexus LY 650 предлагает пассажирам 3 двухместных каюты с душем и туалетом в каждой, с дорогой отделкой и богатым оснащением. В качестве опции для яхты предложена даже акустическая система Mark Levinson и фирменный комплекс LY-Link, позволяющий контролировать системы корабля с помощью смартфона.

Lexus показал свою первую серийную яхту

Капитанский мостик яхты Lexus LY 650

В качестве силовой установки базовая версия Lexus LY 650 использует два безвальных 12,8-литровый рядный шестицилиндровый дизельный мотор Volvo Penta IPS мощностью 1050 лошадиных сил. За доплату будет доступен двигатели с увеличенной до 1250 или 1350 л.с. мощностью.

Lexus показал свою первую серийную яхту

Каюта яхты Lexus LY 650

Объём топливного бака LY 650 составляет 4012 литров, вместимость ёмкости для пресной воды — 852 литра. Производство яхты Lexus будет организовано на американской верфи Marquis-Larson Boat Group в штате Висконсин.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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