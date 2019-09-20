Mitsubishi анонсирует новинку Токийского салона.

В последнюю неделю октября начинает работу Токийский автосалон. Первой о своей премьере рассказала компания Mitsubishi. Точнее, намекнула.

Выпущенный японцами тизер интригует. На нем запечатлен фрагмент кузова с четырьмя вентиляторами или стилизованными под них вентиляционными отверстиями. Между ними можно заметить прозрачную вставку в духе суперкаров. Под ней, вероятно, виднеется фрагмент силовой установки.

Название машины еще не объявлено. Известно, что это окажется компактный подзаряжаемый гибрид. Полный привод у него реализован не через кардан, а по проводам: отвечает за вращение колес электромотор. Судя по тизеру, мы бы не рискнули предположить, что концепт-кар будет предвестником нового «Аутлендера», выход которого не за горами. Скорее, дизайн автомобиля окажется взглядом в более далекое будущее.

Mitsubishi анонсирует новинку Токийского салона

На домашней выставке «Три бриллианта» презентуют концептуальный гибрид.


CarClub
Кирилл Малышев. Тизер компании Mitsubishi.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четверых пешеходовВ Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четверых пешеходов
В Японии показали прозрачную Honda S2000В Японии показали прозрачную Honda S2000
У Audi готов к премьере e-tron Sportback.У Audi готов к премьере e-tron Sportback.
Электромобили откажутся от розеток в пользу солнечных батарейЭлектромобили откажутся от розеток в пользу солнечных батарей
Беспилотные автомобили получили защиту от насекомыхБеспилотные автомобили получили защиту от насекомых
Блок рекламы


Похожие новости
Патрульная полиция получила еще 83 Mitsubishi Outlander от ЯпонииПатрульная полиция получила еще 83 Mitsubishi Outlander от Японии
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и Microsoft анонсировали новую платформу Alliance Intelligent Cloud для подключённых автомобилейАльянс Renault-Nissan-Mitsubishi и Microsoft анонсировали новую платформу Alliance Intelligent Cloud для подключённых автомобилей
Автосалон в Женеве 2019: Mitsubishi ASX.Автосалон в Женеве 2019: Mitsubishi ASX.
Электрокроссовер Mitsubishi: новый тизер.Электрокроссовер Mitsubishi: новый тизер.
Mitsubishi обновила младший кроссовер ASXMitsubishi обновила младший кроссовер ASX
В Киеве на Кольцевой столкнулись грузовик и маршрутка: пассажиров из салона вырезали спасатели (обновлено)В Киеве на Кольцевой столкнулись грузовик и маршрутка: пассажиров из салона вырезали спасатели (обновлено)
Пять самых красивых премьер автосалона в Лос-Анджелесе
Девушки Миланского мотосалона EICMA 2018Девушки Миланского мотосалона EICMA 2018
Mitsubishi X-2 Shinshin: японский истребитель 5-го поколенияMitsubishi X-2 Shinshin: японский истребитель 5-го поколения
Девушки автосалона GIIAS 2018Девушки автосалона GIIAS 2018
Последние новости
Подгружаем последние новости