Mitsubishi анонсирует новинку Токийского салона.

В последнюю неделю октября начинает работу Токийский автосалон. Первой о своей премьере рассказала компания Mitsubishi. Точнее, намекнула.

Выпущенный японцами тизер интригует. На нем запечатлен фрагмент кузова с четырьмя вентиляторами или стилизованными под них вентиляционными отверстиями. Между ними можно заметить прозрачную вставку в духе суперкаров. Под ней, вероятно, виднеется фрагмент силовой установки.

Название машины еще не объявлено. Известно, что это окажется компактный подзаряжаемый гибрид. Полный привод у него реализован не через кардан, а по проводам: отвечает за вращение колес электромотор. Судя по тизеру, мы бы не рискнули предположить, что концепт-кар будет предвестником нового «Аутлендера», выход которого не за горами. Скорее, дизайн автомобиля окажется взглядом в более далекое будущее.

На домашней выставке «Три бриллианта» презентуют концептуальный гибрид.