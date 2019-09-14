Электромобили откажутся от розеток в пользу солнечных батарей

Электромобили откажутся от розеток в пользу солнечных батарей

Toyota совместно с партнёрами из NEDO и Sharp тестирует технологию установленных на кузов автомобиля солнечных батарей. В качестве прототипа использован гибридный седан Toyota Prius, поверхность капота, крыши и крышки багажника которого занята солнечными панелями.

По заявлению авторов проекта, эффективность их батарей превышает 34%, а номинальная выходная мощность — около 860 Вт. Это примерно в 4,8 раза выше, чем у серийной модели Toyota Prius PH с солнечной батареей. По предварительной оценке, машина, стоящая на солнце, способна в течении дня запасать энергию, которой хватит на 56 км пробега. При этом, по данным некоммерческой организации AAA Foundation for Traffic Safety, средний пробег водителей в США не превышает 47 км. Гипотетически, солнечные батареи могут позволить некоторым водителям ездить вообще без подключения к электросети, сообщат Auto Blog.

Электромобили откажутся от розеток в пользу солнечных батарей

Глава проекта по изучению эффективности солнечных батарей на автомобиле Сатоши Шизука подчеркнул, что полученные данные некорректно напрямую переносить в условия реальной эксплуатации. В плохую погоду, например, солнечные батареи теряют в эффективности, а кроме того на современном уровне развития технологий подобные панели слишком тяжелы и дороги для установки на автомобили.

В Toyota подчеркнули, что пока не отказываются от идеи оснащения серийных машин большими солнечными батареями, но отмечают, что случится это не в ближайшие годы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Автомобиль спрятали на кухне, чтобы спасти от урагана «Дориан»Автомобиль спрятали на кухне, чтобы спасти от урагана «Дориан»
Четверо людей погибли, еще четверо пострадали при лобовом столкновении в Запорожской областиЧетверо людей погибли, еще четверо пострадали при лобовом столкновении в Запорожской области
"Британские авиалинии" отменили 1500 рейсов из-за забастовки пилотов"Британские авиалинии" отменили 1500 рейсов из-за забастовки пилотов
Четверо парней погибли в ДТП в Житомирской областиЧетверо парней погибли в ДТП в Житомирской области
В ДТП на окружной Обухова погибла супружеская параВ ДТП на окружной Обухова погибла супружеская пара
Блок рекламы


Похожие новости
С 1 июля электромобили в ЕС будут должны издавать шум при медленной ездеС 1 июля электромобили в ЕС будут должны издавать шум при медленной езде
75% пассажиров киевского метро уже не пользуются жетонами75% пассажиров киевского метро уже не пользуются жетонами
Nissan x OPUS, или Вторая жизнь отработанных батарей электромобилейNissan x OPUS, или Вторая жизнь отработанных батарей электромобилей
В Германии создадут консорциум по выпуску аккумуляторных батарейВ Германии создадут консорциум по выпуску аккумуляторных батарей
Для испытаний беспилотных автомобилей используют искусственных пешеходовДля испытаний беспилотных автомобилей используют искусственных пешеходов
Самые популярные электромобили и гибриды в Украине — инфографикаСамые популярные электромобили и гибриды в Украине — инфографика
Электромобили Tesla научатся воспроизводить видеоматериалыЭлектромобили Tesla научатся воспроизводить видеоматериалы
Nissan продаст бизнес по выпуску аккумуляторных батарейNissan продаст бизнес по выпуску аккумуляторных батарей
Патрульная полиция не использует около 20% автомобилей из-за ДТП и поломокПатрульная полиция не использует около 20% автомобилей из-за ДТП и поломок
Украина больше не использует роSSийские детали для авиастроительстве, - Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости