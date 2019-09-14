Электромобили откажутся от розеток в пользу солнечных батарей

Toyota совместно с партнёрами из NEDO и Sharp тестирует технологию установленных на кузов автомобиля солнечных батарей. В качестве прототипа использован гибридный седан Toyota Prius, поверхность капота, крыши и крышки багажника которого занята солнечными панелями.

По заявлению авторов проекта, эффективность их батарей превышает 34%, а номинальная выходная мощность — около 860 Вт. Это примерно в 4,8 раза выше, чем у серийной модели Toyota Prius PH с солнечной батареей. По предварительной оценке, машина, стоящая на солнце, способна в течении дня запасать энергию, которой хватит на 56 км пробега. При этом, по данным некоммерческой организации AAA Foundation for Traffic Safety, средний пробег водителей в США не превышает 47 км. Гипотетически, солнечные батареи могут позволить некоторым водителям ездить вообще без подключения к электросети, сообщат Auto Blog.

Глава проекта по изучению эффективности солнечных батарей на автомобиле Сатоши Шизука подчеркнул, что полученные данные некорректно напрямую переносить в условия реальной эксплуатации. В плохую погоду, например, солнечные батареи теряют в эффективности, а кроме того на современном уровне развития технологий подобные панели слишком тяжелы и дороги для установки на автомобили.

В Toyota подчеркнули, что пока не отказываются от идеи оснащения серийных машин большими солнечными батареями, но отмечают, что случится это не в ближайшие годы.



