Автосалон во Франкфурте 2019: Mercedes-Benz EQS.

В рамках «электрического» суббренда EQ концерн Daimler рассекретил две модели – кроссовер EQC и минивэн EQV. Оба построены на базе серийных моделей GLC и V-Class соответственно. Во Франкфурте дебютировала третья машина с литерами EQ.

Автосалон во Франкфурте 2019: Mercedes-Benz EQS.

Судя по всему, к встрече с конвейером машина подойдет с индексом EQS. Именно так называется концепт. Это будет «зеленый» лифтбек представительского класса – аналог нынешнего флагмана Mercedes S-Class. И он уже будет построен не на базе автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, а на специально разработанной платформе МЕА для электромобилей.

Автосалон во Франкфурте 2019: Mercedes-Benz EQS.

Интерьер, полагаем, в основных чертах сильно не изменится. Нечто подобное – с парящим центральным дисплеем – ожидается и в новом поколении S-класса. Но, конечно, классических органов управления в серийном воплощении должно стать больше. На прототипе из привычного только прорези дефлекторов вентиляции. И те явно поставили из дизайнерских соображений: печки в концепте точно не предусмотрено.

Автосалон во Франкфурте 2019: Mercedes-Benz EQS.

Mercedes EQS утыкан светодиодами. Только снаружи их, отвечающих за фоновую подсветку, головной и вспомогательный свет, около полутора тысяч! Некоторые оригинально оформлены в виде трехлучевой звезды – фирменной эмблемы «Мерседеса».

Автосалон во Франкфурте 2019: Mercedes-Benz EQS.

Двигателей у EQS два. Их суммарная отдача составляет 476 л.с. и 760 Нм момента. Расположенный под полом аккумуляторный блок на 100 кВтч обеспечивает запас хода на одной зарядке до 700 километров. Больше вроде бы никто пока не заявлял. Разгон до сотни не поражает: 4,5 секунды. Для сравнения: Porsche Taycan едет за 2,8 секунды, самая мощная Tesla Model S – за 2,5.

Автосалон во Франкфурте 2019: Mercedes-Benz EQS.

В продажу Mercedes EQS поступит в 2021 году. Перед ним влезет еще один электромобиль – компактный хэтчбек EQA. Его можно будет купить уже в следующем году. 

Автосалон во Франкфурте 2019: Mercedes-Benz EQS.
Автосалон во Франкфурте 2019: Mercedes-Benz EQS

Концепт в следующем году превратится в электрический представительский лифтбек – «зеленый» аналог S-классу.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Mercedes-Benz.

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