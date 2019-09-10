В Донецкой области сгорело два человека в результате ДТП

Пожар произошел на выезде из города Марьинка в Донецкой области.

Сегодня, 10 сентября на выезде из Марьинки в Донецкой области во время пожара, который возник в результате ДТП, сгорело два человека. Об этом сообщает Госслужба по ЧС.

"10 сентября в 00:30 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на выезде из г. Марьинка Донецкой области. В результате аварии вспыхнул легковой автомобиль", - сказано в сообщении.

Фото: dn.dsns.gov.ua

Спасатели, прибывшие на место происшествия, локализовали пожар в 00:48 и ликвидировали его в 00:55. К тушению пожара привлекалось 6 человек личного состава и одна единица техники.

Фото: dn.dsns.gov.ua

Несмотря на это, в результате пожара погибли два человека, находившиеся в автомобиле. Обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.

Фото: dn.dsns.gov.ua