Туристический автобус с 49 детьми попал в ДТП во Львовской области
"Неоплан" столкнулся с двумя автомобилями, водитель одного из них погиб.
На трассе "Киев-Чоп" во Львовской области вечером 4 сентября произошло смертельное ДТП. Туристический автобус "Неоплан", перевозивший 49 детей, столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Водитель одного из них погиб на месте происшествия, сообщает zaxid.net.
По данным полиции, около 20:57 на трассе М-06 у села Банюнин Каменко-Бугского района столкнулись автомобили Volkswagen Jetta, Mercedes Vito и автобус "Неоплан", который перевозил детей.
По предварительной информации, погиб водитель Mercedes Vito.
Всех остальных участников происшествия осматривают врачи.
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Транспорт
04.09.2019 16:47