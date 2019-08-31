Mercedes-AMG GT S против Porsche 911 Carrera 4 GTS: дрэг-гонка

Принимавший участие в гонке Mercedes-AMG GT S оснащен четырехлитровым твин-турбо V8, способным выдавать 515 лошадиных сил и 670 Нм крутящего момента, и имеет задний привод. Porsche 911 Carrera 4 GTS же, участвовавший в гонке, оборудован трехлитровым твин-турбо I6, способным выдавать 444 л.с. и 550 Нм крутящего момента, и имеет полный привод.

Ролик, демонстрирующий гонку, опубликован на YouTube-канале Talking Torque.



