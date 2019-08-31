Mercedes-AMG GT S против Porsche 911 Carrera 4 GTS: дрэг-гонка

Mercedes-AMG GT S против Porsche 911 Carrera 4 GTS: дрэг-гонка

Принимавший участие в гонке Mercedes-AMG GT S оснащен четырехлитровым твин-турбо V8, способным выдавать 515 лошадиных сил и 670 Нм крутящего момента, и имеет задний привод. Porsche 911 Carrera 4 GTS же, участвовавший в гонке, оборудован трехлитровым твин-турбо I6, способным выдавать 444 л.с. и 550 Нм крутящего момента, и имеет полный привод.

Ролик, демонстрирующий гонку, опубликован на YouTube-канале Talking Torque.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харькове рухнул автомобильный мостВ Харькове рухнул автомобильный мост
"Укравтодор" назвал вероятную причину обвала моста в Харькове"Укравтодор" назвал вероятную причину обвала моста в Харькове
На Мальорке в результате столкновения вертолета и самолета погибли семь человекНа Мальорке в результате столкновения вертолета и самолета погибли семь человек
«Бентли» защитили от гранат и обстрела из автомата«Бентли» защитили от гранат и обстрела из автомата
Пьяный водитель пытался прорваться через блокпост в Мариуполе, ему прострелили колесаПьяный водитель пытался прорваться через блокпост в Мариуполе, ему прострелили колеса
Блок рекламы


Похожие новости
Первый электромобиль Porsche проехал 3 425 км за суткиПервый электромобиль Porsche проехал 3 425 км за сутки
Toyota Supra, Porsche Cayman GTS, Audi TT RS, Alpine A110: дрэг-гонкаToyota Supra, Porsche Cayman GTS, Audi TT RS, Alpine A110: дрэг-гонка
Porsche выпустила самый мощный CayennePorsche выпустила самый мощный Cayenne
Aston Martin Vantage против Mercedes-AMG GT S: дрэг-гонкаAston Martin Vantage против Mercedes-AMG GT S: дрэг-гонка
СМИ раскрыли характеристики Porsche Taycan.СМИ раскрыли характеристики Porsche Taycan.
Mercedes-AMG выкатил очень «злые» модели.Mercedes-AMG выкатил очень «злые» модели.
Mercedes-AMG вывел в свет самую мощную «четвёрку»Mercedes-AMG вывел в свет самую мощную «четвёрку»
Toyota Supra выставили против BMW Z4Toyota Supra выставили против BMW Z4
VW Golf R, Porsche Boxster GTS и Reanaultsport Megane Trophy: дрэг-гонкаVW Golf R, Porsche Boxster GTS и Reanaultsport Megane Trophy: дрэг-гонка
Mercedes-AMG A35 против A45: дрэг-гонкаMercedes-AMG A35 против A45: дрэг-гонка
Последние новости
Подгружаем последние новости