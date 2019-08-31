Китайский конкурент Uber запустит сервис роботакси в Шанхае

Компания Didi Chuxing, оказывающая транспортные услуги в более чем 400 городах Китая, объявила о планах запустить в Шанхае сервис роботакси, благодаря которому пользователи смогут с помощью приложения заказывать для поездки самоуправляемый автомобиль.

Поначалу сервис будет функционировать в районе Шанхая Цзядин. Компания предоставит для него 30 различных моделей самоуправляемых автомобилей с четвёртым уровнем автономности (Level 4). В пилотном проекте будут также использоваться обычные автомобили с водителями.

Didi стала одной из последних крупных китайских компаний, объявших о пилотном проекте с использованием самоходных автомобилей. Технологический гигант Baidu готовится к запуску сервиса роботакси в Чанше в конце этого года, а стартап Pony.ai реализует собственный проект в районе Наньша в Гуанчжоу.



