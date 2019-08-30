Зеленский предложил Раде отложить штрафы для "евробляхеров"

Повышенные штрафы де-юре действуют с 22 августа, но могут быть снижены.

Зеленский предложил Раде отложить штрафы для "евробляхеров"
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский 29 августа внес в Верховную Раду законопроект о трехмесячной отсрочке для "евробляхеров".

Он зарегистрирован в парламенте под №1030.

Законопроект предполагает, что штрафы за езду на "просроченных" автомобилях с иностранной регистрацией вступят в конце ноября.

"Вопросы, связанные с растаможкой автомобилей с иностранной регистрацией, требуют дополнительного комплексного решения с учетом позиций всех слоев населения, экспертной среды и т.д., о чем в частности свидетельствует и общественная обеспокоенность соответствующим вопросом", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Повышенные штрафы де-юре действуют с 22 августа. В случае принятия законопроекта, они снова на некоторое время будут снижены до старого уровня.

Напомним, в ноябре 2018 года Верховная Рада внесла изменения в Таможенный кодекс, которые касаются ввоза транспортных средств на территорию Украины.

Он предусматривает существенное повышение штрафных санкций за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации.

Штрафы по статье 470 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме "транзит", которые раньше максимально составляли 8500 гривен (более 10 дней), повышены по следующей шкале: просрочка 10-20 дней - 8500 гривен, 20-30 дней - 85 тысяч гривен, более 30 дней - 170 тысяч гривен.

То же сделали со штрафами по статье 481 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме "временного ввоза". Раньше они максимально составляли 17 тысяч гривен, а выросли до 17 тысяч (10-20 дней), 85 тысяч (20-30 дней) и 170 тысяч (более 30 дней).

В статье 469 Таможенного кодекса депутаты прописали, что передача личного автомобиля на бляхах человеку, который его не ввозил, наказывается штрафом в размере 34 тысячи гривен.

В статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях также вводится ответственность для водителей "евроблях". За езду на "просроченной" машине будут наказывать штрафом в размере 8500 гривен, за повторное нарушение могут забрать водительское удостоверение и оштрафовать на 17 тысяч гривен.

Национальной полиции разрешается останавливать водителей с целью выявления "просроченных" автомобилей и установления факта неправомерного управления такими автомобилями. После этого информация будет поступать в органы доходов и сборов. Таможенники также будут получать информацию о въезде "евроблях" от Государственной пограничной службы.

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