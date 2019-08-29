«Бентли» защитили от гранат и обстрела из автомата

«Бентли» защитили от гранат и обстрела из автомата

В портфолио канадского ателье Inkas, которое занимается изготовлением бронированных автомобилей, появился Bentey Bentayga, защищённый по стандарту VR6. Бронированная «Бентайга» по уровню защиты аналогична недавно показанному немецкому BMW X5 Protection VR6. «Бентли» тоже выдержит обстрел из автомата Калашникова пулями калибра 7,62 миллиметра с термоупрочнённым сердечником и, как уверяют канадцы, подрыв даже двух ручных гранат DM51 под днищем.

«Бентли» защитили от гранат и обстрела из автомата

Подробности о технологии бронирования кузова Inkas не сообщает — якобы в целях безопасности. Известно лишь, что под металлическими панелями прячутся металлокерамические пластины. За задним диваном традиционно установлена бронированная стенка с промежуточным окном в багажник. А узнать бронированный «Бентли» снаружи можно разве что по более толстым стёклам. Вдобавок канадцы усилили подвеску из-за возросшей массы автомобиля (цифры не сообщаются).

«Бентли» защитили от гранат и обстрела из автомата

За доплату в Inkas можно поставить более мощные тормоза, стробоскопы, сигнальное громкоговорящее устройство, пулестойкие шины, систему пожаротушения под капотом и дымовую завесу. У «заводских» броневиков Mercedes-Benz и BMW всё это есть уже в базовой комплектации. Шестилитровый двигатель W12 и трансмиссию Bentley Bentayga канадцы и вовсе оставили без изменений. Защищённая по стандарту VR6 «Бентайга» обойдётся в 500 тысяч долларов.

«Бентли» защитили от гранат и обстрела из автомата


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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