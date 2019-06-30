Ничего серьёзного: Tesla завершила расследование возгорания Model S в Шанхае

Американский производитель электромобилей Tesla заявил в пятницу, что в ходе расследования обстоятельств возгорания автомобиля Model S, происшедшего в апреле на парковке в Шанхае, никаких систематических дефектов в этом транспортном средстве выявлено не было.

REUTERS/Aly Song

Компания сообщила в заявлении, опубликованном на её странице социальной сети Weibo, что совместная следственная группа провела в ходе расследования проверку аккумуляторной батареи, программного обеспечения, технологических данных и истории транспортного средства.

Как утверждает Tesla, расследование не выявило никаких систематических дефектов, и его первые результаты показывают, что этот инцидент был вызван неисправностью одного аккумуляторного модуля, находящегося в передней части автомобиля.



