Ничего серьёзного: Tesla завершила расследование возгорания Model S в Шанхае

Американский производитель электромобилей Tesla заявил в пятницу, что в ходе расследования обстоятельств возгорания автомобиля Model S, происшедшего в апреле на парковке в Шанхае, никаких систематических дефектов в этом транспортном средстве выявлено не было.

Ничего серьёзного: Tesla завершила расследование возгорания Model S в Шанхае

REUTERS/Aly Song

Компания сообщила в заявлении, опубликованном на её странице социальной сети Weibo, что совместная следственная группа провела в ходе расследования проверку аккумуляторной батареи, программного обеспечения, технологических данных и истории транспортного средства.

Как утверждает Tesla, расследование не выявило никаких систематических дефектов, и его первые результаты показывают, что этот инцидент был вызван неисправностью одного аккумуляторного модуля, находящегося в передней части автомобиля.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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