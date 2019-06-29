Mercedes-AMG A35 против A45: дрэг-гонка

Mercedes-AMG A35 против A45: дрэг-гонка

Mercedes-AMG A45, участвовавший в гонке, оснащен двигателем мощностью 386 лошадиных сил. Хэтчбек же A35, принимавший участие в сравнении, использует силовую установку, способную выдавать 306 л.с.

Ролик, посвященный гонке, был опубликован на YouTube-канале Archie Hamilton Racing. Машины сравнили в двух заездах при старте с места, а также в гонке при старте примерно с 48 километров в час.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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