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Mercedes-AMG A35 против A45: дрэг-гонка Mercedes-AMG A45, участвовавший в гонке, оснащен двигателем мощностью 386 лошадиных сил. Хэтчбек же A35, принимавший участие в сравнении, использует силовую установку, способную выдавать 306 л.с. Ролик, посвященный гонке, был опубликован на YouTube-канале Archie Hamilton Racing. Машины сравнили в двух заездах при старте с места, а также в гонке при старте примерно с 48 километров в час.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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