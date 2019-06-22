Авиакомпании Сингапура и Малайзии перенаправляют самолеты, идущие через воздушное пространство Ирана

Пассажирские самолеты идут по более длинным маршрутам, чтобы не пересекать Ормузский пролив, где накануне был сбит беспилотник.

Авиакомпании Сингапура и Малайзии перенаправляют самолеты, идущие через воздушное пространство Ирана
Фото: alexcheban.livejournal.com

Самолеты малайзийской авикомпании Malaysia Airlines и сингапурской Singapore Airlines перенаправляют полеты с коридоров над Ормузским проливом на другие. Об этом сообщает агентство Associated press.

Представитель Singapore Airlines заявил, что некоторые ее рейсы будут направлены по "незначительно более продолжительному маршруту", чтобы избежать полетов над территорией Ирана.

По его словам, безопасность пассажиров является главным приоритетом, и компания постоянно анализирует области, над которыми летают ее самолеты.

Malaysia Airlines сообщила, что перенаправила авиарейсы из Лондона, Джидды и Медины, поскольку "безопасность имеет важнейшее значение".

Ранее британская British Airways, австралийская Qantas и нидерландская KLM также сообщали об изменении полетных трасс.

Напомним, накануне в воздушном пространстве Ирана был сбит беспилотник Минобороны США. Американцы подтвердили крушение дрона и уточнили, что он был сбит над Ормузским проливом.


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